Рейтинг Макрона обвалився до 16%, Лекорню підтримують лише 20% французів

Французьке опитування показало різке падіння підтримки президента Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню. Рівень схвалення обох політиків знизився до рекордно низьких показників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в опитуванні Ipsos bva-CESI, дані якого наводить Le Figaro.

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Макрон втрачає підтримку французів

Рейтинг схвалення Емманюеля Макрона знизився до 16%. У липні цей показник становив 21%.

Водночас 81% французів негативно оцінюють діяльність президента. За місяць цей показник зріс на 7 процентних пунктів.

Навіть серед прихильників центристських партій підтримка Макрона лише трохи перевищує половину. Позитивно ставляться до президента 53% представників цієї групи.

Популярність прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню також знижується. Його діяльність позитивно оцінюють 20% французів. У липні таких було 27%.

Найпопулярнішим міністром залишається Жеральд Дарманен. Його роботу схвалюють 38% опитаних. Далі йдуть Лоран Нуньєс із 25% та Жан-Ноель Барро з 12%. Показники останніх двох не змінилися.

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Французи все менше хочуть бачити кандидатів президентами

На початку нового політичного сезону французи також стали більш критично оцінювати можливість обрання заявлених кандидатів на посаду президента.

Найвищий рівень невдоволення зафіксували щодо Жан-Люка Меланшона. 70% опитаних були б незадоволені його перемогою. За місяць показник зріс на 5 пунктів.

Щодо Марін Тондельє 61% заявили, що не хотіли б її обрання. Це на 8 пунктів більше, ніж раніше. У випадку Габріеля Атталя показник становить 60%, що на 12 пунктів більше.

Також 57% французів були б незадоволені перемогою Едуара Філіпа. Цей показник зріс на 12 пунктів. Водночас лише 19% були б задоволені його обранням, що на 4 пункти менше.

Щодо Рафаель Глюксманна негативну думку мають 52% опитаних, щодо Бруно Ретаййо — 53%, а щодо Марін Ле Пен — 52%.

До слова, нещодавно лідер французької ультраправої партії "Національний фронт" Жордан Барделла заявив, що підтримку України потрібно переглянути та вимагати віддачі за військову й фінансову допомогу.

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