Ракети SCALP вироблятимуть в Україні: Бернем і Макрон обговорили деталі проєкту

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем і президент Франції Емманюель Макрон обговорили подальші кроки для запуску в Україні місцевих ліній складання далекобійних ракет SCALP.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні офісу британського прем’єра після зустрічі Макрона на Даунінг-стріт, пише Європейська правда.

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Британія та Франція обговорили виробництво SCALP в Україні

Лідери погодилися, що важливо спільно працювати над подальшими кроками для захисту спільних інтересів.

Під час зустрічі вони обговорили створення в Україні місцевих ліній складання ракет великої дальності SCALP. У них використовуються британські технології, а сама ракета є французькою версією британської Storm Shadow.

"Щодо України вони обговорили наступні кроки щодо створення в Україні місцевих ліній складання ракет великої дальності SCALP, у яких використовується британська технологія", – йдеться у повідомленні офісу британського прем’єра.

Також Бернем і Макрон підбили підсумки зустрічі "коаліції охочих", яка відбулася минулого тижня в Києві.

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Бернем раніше схвалив передачу технологій Україні

24 серпня під час візиту до Києва Енді Бернем заявив, що Велика Британія схвалила рішення поділитися з Україною технологією виробництва Storm Shadow.

Йдеться про ракету, яка має спільні французькі та британські технології. Британський прем’єр також заявив про готовність Лондона працювати разом із французькою стороною над розвитком цього потенціалу в Україні.

Під час засідання "коаліції охочих" Бернем запевнив Україну у підтримці та наголосив, що Велика Британія не дозволить Росії себе залякати.

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