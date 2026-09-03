Ракеты SCALP будут производить в Украине: Бернем и Макрон обсудили детали проекта

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили дальнейшие шаги по запуску в Украине местных линий сборки дальнобойных ракет SCALP.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении офиса британского премьера после встречи с Макроном на Даунинг-стрит, пишет "Европейская правда".

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Великобритания и Франция обсудили производство SCALP в Украине

Лидеры согласились, что важно совместно работать над дальнейшими шагами для защиты общих интересов.

В ходе встречи они обсудили создание в Украине местных линий сборки ракет большой дальности SCALP. В них используются британские технологии, а сама ракета является французской версией британской Storm Shadow.

"Что касается Украины, они обсудили следующие шаги по созданию в Украине местных линий сборки ракет большой дальности SCALP, в которых используется британская технология", — говорится в сообщении офиса британского премьера.

Также Бернем и Макрон подвели итоги встречи "коалиции желающих", которая состоялась на прошлой неделе в Киеве.

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Бернем ранее одобрил передачу технологий Украине

24 августа во время визита в Киев Энди Бернем заявил, что Великобритания одобрила решение поделиться с Украиной технологией производства Storm Shadow.

Речь идет о ракете, в которой использованы совместные французские и британские технологии. Британский премьер также заявил о готовности Лондона работать вместе с французской стороной над развитием этого потенциала в Украине.

Во время заседания "коалиции желающих" Бернем заверил Украину в поддержке и подчеркнул, что Великобритания не позволит России себя запугать.

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