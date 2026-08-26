Италия и Франция готовятся передать Украине новые системы ПВО SAMP/T и ракеты Aster 30, — СМИ

Италия и Франция предоставят Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Aster 30 для систем ПВО SAMP/T. Кроме того, страны готовят новый совместный пакет помощи для Киева.

Об этом пишет La Repubblica, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Отмечается, что Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, который будет включать четыре комплекса SAMP/T NG, ракеты Aster 30 и семь радаров большой дальности для перехвата российских баллистических ракет — шесть от Thales и один от Leonardo. Отдельно в октябре Киеву передадут часть ракет Aster 30 из итальянских запасов. Это позволит уменьшить зависимость от американских систем Patriot.

"Пока официально речь идет преимущественно о генераторах и помощи населению, правительство Джорджи Мелони готовит для Киева новую партию противоракетных систем. Этот пакет стал возможен благодаря договоренности с Парижем о скорейшем усилении защиты украинских городов", — говорится в статье.

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Кроме того, Италия и Франция намерены разрешить производство Aster-30 непосредственно в Украине. Это стратегический шаг, который позволит Киеву изготавливать на собственной территории часть вооружения, необходимого для противоракетной обороны. Первые контракты могут появиться уже к сентябрю.

Помощь Франции

Параллельно Франция планирует передать Украине один комплекс SAMP/T вместе с новыми радарами. Стоимость пакета — около 3 млрд евро, расходы покроют за счет кредита в размере 90 млрд евро для Украины.

Закрытая подготовка помощи, как утверждается, позволит правительству Мелони избежать критики со стороны оппозиции, призывающей сократить помощь Украине.

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