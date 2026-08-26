Италия и Франция готовятся передать Украине новые системы ПВО SAMP/T и ракеты Aster 30, — СМИ
Италия и Франция предоставят Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Aster 30 для систем ПВО SAMP/T. Кроме того, страны готовят новый совместный пакет помощи для Киева.
Об этом пишет La Repubblica, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Отмечается, что Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, который будет включать четыре комплекса SAMP/T NG, ракеты Aster 30 и семь радаров большой дальности для перехвата российских баллистических ракет — шесть от Thales и один от Leonardo. Отдельно в октябре Киеву передадут часть ракет Aster 30 из итальянских запасов. Это позволит уменьшить зависимость от американских систем Patriot.
"Пока официально речь идет преимущественно о генераторах и помощи населению, правительство Джорджи Мелони готовит для Киева новую партию противоракетных систем. Этот пакет стал возможен благодаря договоренности с Парижем о скорейшем усилении защиты украинских городов", — говорится в статье.
Кроме того, Италия и Франция намерены разрешить производство Aster-30 непосредственно в Украине. Это стратегический шаг, который позволит Киеву изготавливать на собственной территории часть вооружения, необходимого для противоракетной обороны. Первые контракты могут появиться уже к сентябрю.
Помощь Франции
Параллельно Франция планирует передать Украине один комплекс SAMP/T вместе с новыми радарами. Стоимость пакета — около 3 млрд евро, расходы покроют за счет кредита в размере 90 млрд евро для Украины.
Закрытая подготовка помощи, как утверждается, позволит правительству Мелони избежать критики со стороны оппозиции, призывающей сократить помощь Украине.
Справка
- SAMP/T NG (New Generation) — это новейшая франко-итальянская система противовоздушной и противоракетной обороны, созданная в рамках глубокой модернизации комплекса SAMP/T.
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