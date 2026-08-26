Рим готовит очередную помощь Украине: Таяни подчеркнул важность энергетической поддержки

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что решение о следующем пакете помощи Украине должно быть принято в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ANSA.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Италия готовит новый пакет помощи Украине

Таяни отметил, что Министерство обороны Италии уже готовит новый пакет помощи Украине.

По его словам, документ должны подписать министр обороны Гвидо Крозетто, министр иностранных дел Антонио Таяни и министр экономики Джанкарло Джорджетти.

"Посмотрим, какими будут временные рамки, но это произойдет довольно быстро", — сказал Таяни на пресс-конференции.

Министр также подчеркнул важность энергетической поддержки Украины в преддверии зимы.

"Мы оказываем политическую, финансовую и энергетическую поддержку и будем продолжать это делать", — заявил Таяни.

Ранее сообщалось, что Италия готовит новую партию генераторов для Украины в преддверии зимы.

Читайте: Украина может получить $12,7 млрд до конца года: средства зависят от голосований в Раде, — Подласа