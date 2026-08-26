Украина может получить $12,7 млрд до конца года: средства зависят от голосований в Раде, - Пидласа
До конца 2026 года Украина может получить ещё 12,7 млрд долларов международной финансовой поддержки. Однако поступление этих средств зависит от выполнения условий партнёров, в частности от принятия Верховной Радой необходимых законов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире телемарафона.
"Сейчас задача парламента и правительства - максимально сконцентрироваться на выполнении домашнего задания, которое международные партнеры ставят перед нами как государством: принять необходимые законы и подзаконные акты, за которые партнеры фактически дают нам деньги на поддержку бюджета", - пояснила Пидласа.
Какие законы должна принять Рада
Речь идет о выполнении показателей в рамках четырех основных программ международной поддержки: Ukraine Facility, Ukraine Support Loan, а также программ сотрудничества с Международным валютным фондом и Всемирным банком.
Уже на следующей неделе Верховная Рада должна рассмотреть несколько документов, принятие которых является условием получения финансирования.
Среди них - антикоррупционная стратегия на 2026–2030 годы, запуск конкурса по отбору членов Счетной палаты, восстановление отдельных норм закона о государственной помощи субъектам хозяйствования и совершенствование работы индустриальных парков.
Отдельно продолжаются консультации с Еврокомиссией по законопроекту о возобновлении конкурсов на государственную службу. По словам Пидласой, парламент может проголосовать за него в ближайшее время.
Пидласа: деньги на выплаты военным и гражданским есть
Председатель бюджетного комитета заверила, что на данный момент у государства есть средства для выполнения своих обязательств перед военными и гражданскими.
"Ситуация со всеми выплатами, которые гарантирует государство как военнослужащим, так и гражданским лицам, находится под контролем. То есть деньги на эти выплаты есть", - сказала она.
В июне Верховная Рада увеличила расходы на денежное обеспечение Сил обороны на 174 млрд гривен. Кроме того, в государственном бюджете заложен резерв для Сил обороны в размере 144 млрд гривен.
Также остаются неиспользованные средства по другим бюджетным программам. Их в ближайшее время могут перераспределить на нужды войск.
Украина хочет раньше получить часть средств на 2027 год
Параллельно Киев ведет переговоры с Еврокомиссией о переносе части финансирования, запланированного на 2027 год. Украина стремится получить эти средства уже в этом году.
Дефицит государственного бюджета на 2026 год составляет почти 27,4 млрд долларов. Его покрывают за счет международной помощи и внутренних заимствований.
Подласа подчеркнула, что потребность во внешнем финансировании остается критической, в частности из-за российских ударов по украинской экономике.
"Чем больше наша экономика теряет из-за российских ударов, тем важнее своевременно выполнять условия, при которых Украина получает макрофинансовую помощь. Это деньги, которыми мы покрываем дефицит бюджета, платим военным и выполняем социальные обязательства", – подытожила она.
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