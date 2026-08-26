Україна може отримати $12,7 млрд до кінця року: кошти залежать від голосувань у Раді, - Підласа

До кінця 2026 року Україна може отримати ще 12,7 млрд доларів міжнародної фінансової підтримки. Однак надходження цих коштів залежить від виконання умов партнерів, зокрема ухвалення Верховною Радою необхідних законів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа в ефірі телемарафону.

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"Зараз завдання парламенту і уряду – максимально сконцентруватися на виконанні домашнього завдання, яке міжнародні партнери ставлять перед нами як державою: проголосувати потрібні закони та підзаконні акти, за які партнери фактично дають нам гроші на підтримку бюджету", – пояснила Підласа.

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Які закони має ухвалити Рада

Йдеться про виконання індикаторів у межах чотирьох основних програм міжнародної підтримки: Ukraine Facility, Ukraine Support Loan, а також програм співпраці з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком.

Уже наступного тижня Верховна Рада має розглянути кілька документів, ухвалення яких є умовою отримання фінансування.

Серед них – антикорупційна стратегія на 2026–2030 роки, запуск конкурсу з відбору членів Рахункової палати, відновлення окремих норм закону про державну допомогу суб'єктам господарювання та вдосконалення роботи індустріальних парків.

Окремо тривають консультації з Єврокомісією щодо законопроєкту про відновлення конкурсів на державну службу. За словами Підласої, парламент може проголосувати за нього найближчим часом.

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Підласа: гроші на виплати військовим і цивільним є

Голова бюджетного комітету запевнила, що наразі держава має кошти для виконання своїх зобов'язань перед військовими та цивільними.

"Ситуація з усіма виплатами, які гарантує держава як військовослужбовцям, так і цивільним, контрольована. Тобто гроші на ці виплати є", – сказала вона.

У червні Верховна Рада збільшила видатки на грошове забезпечення Сил оборони на 174 млрд гривень. Крім того, у державному бюджеті закладено резерв для Сил оборони у 144 млрд гривень.

Також залишаються невикористані кошти за іншими бюджетними програмами. Їх найближчим часом можуть перерозподілити на потреби війська.

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Україна хоче раніше отримати частину грошей на 2027 рік

Паралельно Київ веде переговори з Єврокомісією про перенесення частини фінансування, запланованого на 2027 рік. Україна прагне отримати ці кошти вже цьогоріч.

Дефіцит державного бюджету на 2026 рік становить майже 27,4 млрд доларів. Його покривають коштом міжнародної допомоги та внутрішніх запозичень.

Підласа наголосила, що потреба в зовнішньому фінансуванні залишається критичною, зокрема через російські удари по українській економіці.

"Що більше наша економіка втрачає через російські удари, то критичніше вчасно виконувати умови, за яких Україна отримує макрофінансову допомогу. Це гроші, якими ми закриваємо дефіцит бюджету, платимо військовим і виконуємо соціальні зобов'язання", – підсумувала вона.

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