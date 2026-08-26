Рим готує чергову допомогу Україні: Таяні наголосив на важливості енергетичної підтримки

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що рішення щодо наступного пакета допомоги Україні мають ухвалити найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише ANSA.

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Італія готує новий пакет допомоги Україні

Таяні зазначив, що Міністерство оборони Італії вже готує новий пакет допомоги Україні.

За його словами, документ мають підписати міністр оборони Гвідо Крозетто, міністр закордонних справ Антоніо Таяні та міністр економіки Джанкарло Джорджетті.

"Побачимо, якими будуть часові рамки, але це відбудеться досить швидко", – сказав Таяні на пресконференції.

Міністр також наголосив на важливості енергетичної підтримки України напередодні зими.

"Ми надаємо політичну, фінансову та енергетичну підтримку і продовжимо це робити", – заявив Таяні.

Раніше повідомлялося, що Італія готує нову партію генераторів для України напередодні зими.

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