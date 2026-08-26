Італія та Франція готуються передати Україні нові системи ППО SAMP/T та ракети Aster 30, - ЗМІ

Італія та Франція нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів Aster 30 для систем ППО SAMP/T. Також країни готують спільний новий пакет допомоги для Києва.

Про це пише La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме чотири комплекси SAMP/T NG, ракети Aster 30 та сім радарів великої дальності для перехоплення російських балістичних ракет — шість від Thales і один від Leonardo. Окремо у жовтні Києву передадуть частину ракет Aster 30 з італійських запасів. Це дозволить зменшити залежність від американських систем Patriot.

"Поки офіційно йдеться переважно про генератори та допомогу населенню, уряд Джорджі Мелоні готує для Києва нову партію протиракетних систем. Цей пакет став можливим завдяки домовленості з Парижем щодо швидкого посилення захисту українських міст", — йдеться у статті.

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Крім того, Італія та Франція мають намір дозволити виробництво Aster-30 безпосередньо в Україні. Це стратегічний крок, який дозволить Києву виготовляти на власній території частину озброєння, необхідного для протиракетної оборони. Перші контракти можуть з’явитися вже до вересня.

Допомога Франції

Паралельно Франція планує передати Україні один комплекс SAMP/T разом із новими радарами. Вартість пакета — близько €3 млрд, витрати покриють завдяки кредиту на €90 млрд для України.

Непублічна підготовка допомоги, як стверджується, дозволить уряду Мелоні уникнути критики з боку опозиції, яка закликає до зменшення допомоги Україні.

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