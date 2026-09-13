Рейтинг Макрона обвалился до 16%, Лекорню поддерживают лишь 20% французов
Французский опрос показал резкое падение поддержки президента Эмманюэля Макрона и премьер-министра Себастьяна Лекорню. Уровень одобрения обоих политиков снизился до рекордно низких показателей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опросе Ipsos bva-CESI, данные которого приводит Le Figaro.
Макрон теряет поддержку французов
Рейтинг одобрения Эмманюэля Макрона снизился до 16%. В июле этот показатель составлял 21%.
В то же время 81% французов негативно оценивают деятельность президента. За месяц этот показатель вырос на 7 процентных пунктов.
Даже среди сторонников центристских партий поддержка Макрона лишь немного превышает половину. Положительно относятся к президенту 53% представителей этой группы.
Популярность премьер-министра Себастьяна Лекорню также снижается. Его деятельность положительно оценивают 20% французов. В июле таких было 27%.
Самым популярным министром остается Жеральд Дарманен. Его работу одобряют 38% опрошенных. Далее следуют Лоран Нуньес с 25% и Жан-Ноэль Барро с 12%. Показатели последних двух не изменились.
Французы все меньше хотят видеть кандидатов в президенты
В начале нового политического сезона французы также стали более критично оценивать возможность избрания заявленных кандидатов на пост президента.
Самый высокий уровень недовольства зафиксирован в отношении Жан-Люка Меланшона. 70% опрошенных были бы недовольны его победой. За месяц показатель вырос на 5 пунктов.
Что касается Марин Тонделье, 61% заявили, что не хотели бы ее избрания. Это на 8 пунктов больше, чем ранее. В случае с Габриэлем Атталем показатель составляет 60%, что на 12 пунктов больше.
Также 57% французов были бы недовольны победой Эдуара Филиппа. Этот показатель вырос на 12 пунктов. В то же время лишь 19% были бы довольны его избранием, что на 4 пункта меньше.
Что касается Рафаэля Глюксмана, негативное мнение имеют 52% опрошенных, в отношении Бруно Ретайо — 53%, а в отношении Марин Ле Пен — 52%.
К слову, недавно лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" Жордан Барделла заявил, что поддержку Украины нужно пересмотреть и требовать отдачи за военную и финансовую помощь.
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