Рейтинг Макрона обвалился до 16%, Лекорню поддерживают лишь 20% французов

Французский опрос показал резкое падение поддержки президента Эмманюэля Макрона и премьер-министра Себастьяна Лекорню. Уровень одобрения обоих политиков снизился до рекордно низких показателей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опросе Ipsos bva-CESI, данные которого приводит Le Figaro.

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Макрон теряет поддержку французов

Рейтинг одобрения Эмманюэля Макрона снизился до 16%. В июле этот показатель составлял 21%.

В то же время 81% французов негативно оценивают деятельность президента. За месяц этот показатель вырос на 7 процентных пунктов.

Даже среди сторонников центристских партий поддержка Макрона лишь немного превышает половину. Положительно относятся к президенту 53% представителей этой группы.

Популярность премьер-министра Себастьяна Лекорню также снижается. Его деятельность положительно оценивают 20% французов. В июле таких было 27%.

Самым популярным министром остается Жеральд Дарманен. Его работу одобряют 38% опрошенных. Далее следуют Лоран Нуньес с 25% и Жан-Ноэль Барро с 12%. Показатели последних двух не изменились.

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Французы все меньше хотят видеть кандидатов в президенты

В начале нового политического сезона французы также стали более критично оценивать возможность избрания заявленных кандидатов на пост президента.

Самый высокий уровень недовольства зафиксирован в отношении Жан-Люка Меланшона. 70% опрошенных были бы недовольны его победой. За месяц показатель вырос на 5 пунктов.

Что касается Марин Тонделье, 61% заявили, что не хотели бы ее избрания. Это на 8 пунктов больше, чем ранее. В случае с Габриэлем Атталем показатель составляет 60%, что на 12 пунктов больше.

Также 57% французов были бы недовольны победой Эдуара Филиппа. Этот показатель вырос на 12 пунктов. В то же время лишь 19% были бы довольны его избранием, что на 4 пункта меньше.

Что касается Рафаэля Глюксмана, негативное мнение имеют 52% опрошенных, в отношении Бруно Ретайо — 53%, а в отношении Марин Ле Пен — 52%.

К слову, недавно лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" Жордан Барделла заявил, что поддержку Украины нужно пересмотреть и требовать отдачи за военную и финансовую помощь.

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