Макрон поручил подготовить план защиты критически важной инфраструктуры Франции от гибридных атак России

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отдал распоряжение соответствующим органам страны подготовить план защиты критически важной инфраструктуры от российских гибридных угроз.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами парламентских партий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

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Об усилении гибридной угрозы

Макрон отметил, что в течение последних недель российская гибридная угроза для Европы и Франции усилилась после того, как РФ увеличила количество атак.

"Этим летом Россия умножила свои атаки: атака беспилотника на поезд, связывающий Киев с Варшавой, попытка нападения в Лейпциге, запуск ракеты вблизи датского фрегата, несколько вторжений в воздушное пространство европейских стран...", - отметил французский президент.

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О плане защиты инфраструктуры

Он сказал, что Франция на этом фоне должна повысить бдительность в отношении российской угрозы и разработать план защиты уязвимой инфраструктуры, который создаст промышленную и технологическую базу для противодействия дронам и кибератакам.

"Мы продолжим нашу защиту от иностранного вмешательства и кибератак", - подчеркнул Макрон.

Ранее сообщалось, что президент Франции в пятницу, 18 сентября, встретится с лидерами партий для обсуждения международных конфликтов и их последствий для страны.

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