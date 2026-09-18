Макрон проведет переговоры с партиями о войне в Украине и на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидеров парламентских партий или выдвинутых ими кандидатов в президенты на встречу для обсуждения войны в Украине, конфликтов на Ближнем Востоке и их последствий для безопасности и энергетики страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Елисейском дворце, пишет "Укринформ".

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Макрон соберёт лидеров партий в Елисейском дворце

Встреча состоится в пятницу, 18 сентября, в Елисейском дворце. Помимо Макрона и лидеров партий, в ней примут участие премьер-министр Себастьян Лекорню, представители военного командования, разведывательных служб и государственных органов, ответственных за безопасность и энергетику.

"В связи с резким ухудшением международной ситуации в последние дни президент республики пригласил в формате "Сен-Дени" руководителей представленных в парламенте партий на встречу, посвященную конфликтам на Ближнем Востоке и в Украине и их последствиям для безопасности и энергетики Франции", — говорится в сообщении президентской канцелярии.

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В Елисейском дворце отметили, что военные органы и разведывательные службы поделятся информацией, которой располагает глава государства.

Речь идет, в частности, о представителях внутренней и внешней разведки, военной разведки, Генерального секретариата по вопросам обороны и национальной безопасности, а также руководстве энергетического сектора.

Переговоры пройдут в формате "Сен-Дени"

Встреча пройдет в формате "Сен-Дени". Ранее его использовали для консультаций президента с лидерами основных политических сил Франции по ключевым вопросам государственной политики.

В ходе встречи обсудят войну в Украине, конфликты на Ближнем Востоке и их последствия для безопасности и энергетики Франции.

Ранее Зеленский обсудил с Макроном шаги по прекращению войны: они договорились о встрече на Генассамблее ООН.

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