Макрон проведе переговори з партіями про війну в Україні та Близький Схід

Президент Франції Еммануель Макрон запросив керівників парламентських партій або кандидатів від них у президенти на зустріч для обговорення війни в Україні, конфліктів на Близькому Сході та їхніх наслідків для безпеки й енергетики країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Єлисейському палаці, пише "Укрінформ".

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Макрон збере лідерів партій у Єлисейському палаці

Зустріч відбудеться у п’ятницю, 18 вересня, в Єлисейському палаці. Крім Макрона та партійних лідерів, у ній візьмуть участь прем’єр-міністр Себастьян Лекорню, представники військового командування, розвідувальних служб і державних органів, відповідальних за безпеку та енергетику.

"Через стрімке погіршення міжнародної ситуації останніми днями президент республіки запросив у форматі "Сен-Дені" керівників представлених у парламенті партій на зустріч щодо конфліктів на Близькому Сході та в Україні і їхніх наслідків для безпеки та енергетики Франції", – йдеться у повідомленні президентської канцелярії.

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У Єлисейському палаці зазначили, що військові органи та розвідувальні служби поділяться інформацією, якою володіє глава держави.

Йдеться, зокрема, про представників внутрішньої та зовнішньої розвідки, військової розвідки, Генерального секретаріату з питань оборони та національної безпеки, а також керівництво енергетичного сектору.

Переговори пройдуть у форматі Сен-Дені

Зустріч проведуть у форматі "Сен-Дені". Раніше його використовували для консультацій президента з керівниками основних політичних сил Франції з ключових питань державної політики.

Під час зустрічі обговорять війну в Україні, конфлікти на Близькому Сході та їхні наслідки для безпеки й енергетики Франції.

Раніше Зеленський обговорив із Макроном кроки для припинення війни: домовились про зустріч на Генасамблеї ООН.

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