Россия атакует Европу гибридными методами, но признаков подготовки к вторжению в НАТО нет, - Цахкна

Россия уже применяет против европейских стран гибридные методы, в частности атаки дронов, диверсии и саботаж. В то же время признаков подготовки Москвы к прямому военному вторжению в страны НАТО пока нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью ERR.

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По словам эстонского министра, ему приходилось объяснять коллегам, можно ли говорить о том, что Россия уже ведет войну против Европы.

"Это вызывает глубокую обеспокоенность, но в то же время позволяет нам четко донести мысль: во-первых, мы не видим, чтобы Россия проводила военные маневры у наших границ. Однако Россия применяет весь спектр гибридных методов — атаки дронов, диверсии и акты саботажа, — направленных уже не столько против стран Балтии, сколько, например, против Германии и других крупных государств. В глобальном масштабе это никому не нравится: агрессивная политика России вызывает всеобщее отторжение, а Путин предстает в совершенно непривлекательном свете", — сказал Цахкна.

Цахкна также призвал не отождествлять гибридные атаки с непосредственной подготовкой России к масштабному военному нападению на страны НАТО.

По его словам, если ориентироваться только на заголовки в СМИ, может сложиться впечатление, что Россия готовится к войне со странами Альянса. В то же время эстонские разведывательные оценки, по его словам, не свидетельствуют о подготовке к прямому вторжению.

"Если читать разведывательные отчеты или разговаривать с нашими разведчиками, которые хорошо видят, что происходит в России, то речь идет о том, что подготовка к военному вторжению и агрессии по-прежнему ведется на очень низком уровне", — сказал Цахкна.

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Подобную позицию министр высказывал и ранее во время Генеральной ассамблеи ООН. 22 сентября он заявил, что за пределами Эстонии нет российских войск, а разговоры о неизбежной военной конфронтации с НАТО не соответствуют текущей ситуации.

Страх эскалации может сдерживать поддержку Украины

Глава МИД Эстонии считает, что смешивание различных типов угроз может создавать атмосферу страха перед эскалацией.

По его мнению, опасения относительно возможного перехода к прямому противостоянию с Россией могут влиять на готовность западных государств действовать более активно.

Цахкна назвал страх эскалации одним из инструментов давления, который, по его оценке, Кремль использует против западных демократий.

В то же время он подчеркнул необходимость уделять внимание реальным гибридным угрозам со стороны России.

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