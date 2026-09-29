У НАТО є "видимі та невидимі" варіанти реагування на гібридні атаки, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що в Альяну є варіанти реагування на гібридні атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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Подробиці

Так, його запитали про гібридні атаки. Генсек Альянсу визнав, що вони "мають вплив".

Проте, за словами Рютте, НАТО має "усі варіанти реагування: іноді видимі, іноді - ні".

Він також каже, що важливо, коли це можливо на основі наявних доказів, публічно приписувати ці інциденти Росії, як це зробила сьогодні Естонія.

Рютте додав, що НАТО діє "у дусі збереження спокою та продовження роботи".

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