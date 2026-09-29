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У НАТО є "видимі та невидимі" варіанти реагування на гібридні атаки, - Рютте

Як НАТО реагує на гібридні атаки? Рютте відповів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що в Альяну є варіанти реагування на гібридні атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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Подробиці

Так, його запитали про гібридні атаки. Генсек Альянсу визнав, що вони "мають вплив". 

Проте, за словами Рютте, НАТО має "усі варіанти реагування: іноді видимі, іноді - ні".

Він також каже, що важливо, коли це можливо на основі наявних доказів, публічно приписувати ці інциденти Росії, як це зробила сьогодні Естонія.

Рютте додав, що НАТО діє "у дусі збереження спокою та продовження роботи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головнокомандувач НАТО Гринкевич закликав Європу засудити гібридні атаки з боку РФ, - Reuters

Автор: 

НАТО (7416) Рютте Марк (747)
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Топ коментарі
+1
Поки НАТО користується виключно невидимими варіантами реагування.
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29.09.2026 12:54 Відповісти
+1
Видимий- спетляти і кричать що за ту Польщу з Литвою ніхто і не збирався воювати.
невидимий- тіхесенько в ліс спєтляти, і пшикнути в штани.
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29.09.2026 12:58 Відповісти
+1
Невидима це кіздьож самого рютте
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29.09.2026 13:13 Відповісти

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