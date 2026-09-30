Рютте о ядерных угрозах России: НАТО не воспринимает это слишком серьезно

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя угрозы России применить ядерное оружие в случае изоляции Калининградской области, заявил, что не воспринимает такие заявления "слишком серьезно".

Об этом Рютте сказал журналистам в кулуарах Euronews Defence & Space Summit 2026 в Брюсселе 30 сентября, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция Рютте

Генсек отказался раскрывать подробное содержание неофициального письма из Москвы с этими угрозами, отметив, что не имеет права разглашать эту информацию.

"Поэтому позвольте мне просто сослаться на то, что сообщили СМИ, и на этом остановиться. Мы отреагировали. И, по сути, мы сказали: "Послушайте, мы — оборонный альянс, и прекратите ядерные угрозы. Это совершенно неуместно и не помогает. В частности, прекратите войну в Украине, которая является неоправданной агрессией против Украины". Поэтому мы четко выразили свою реакцию, которая была краткой и лаконичной", — сказал Рютте.

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Угрозы странам НАТО нет

Отвечая на вопрос, действительно ли существует риск применения россиянами ядерного оружия против государств-членов Альянса, в частности стран Балтии, Рютте сказал: "Нет, нет".

"Мы подготовились к этому, мы все спланировали, и это касается всего НАТО. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Такой угрозы нет, а если что-то случится, мы готовы ей противостоять. Путин знает, что он никогда не сможет победить НАТО. Поэтому я не воспринимаю это слишком серьезно, но, конечно, мы должны были ответить и четко дать ему понять, что НАТО — это оборонительный альянс. Он (Путин. — Ред.) должен прекратить войну в Украине и прекратить ядерные угрозы, потому что это никому не помогает", — сказал он.

Также генсек НАТО отметил, что Россия ежемесячно теряет на передовой 43 тысячи военных, которые гибнут или получают тяжелые ранения. Он добавил, что Киев демонстрирует значительно лучшие результаты, чем год назад, и что союзники продолжают оказывать военную поддержку. По мнению Рютте, НАТО должно сохранять спокойствие.

"Не забывайте, что Путин, используя эти письма и гибридные действия, пытается разъединить нас и отвлечь внимание от Украины. [...] Поэтому на любые гибридные действия, что бы ни происходило в Европе, мы будем отвечать большей поддержкой Украины, а не меньшей", — резюмировал чиновник.

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Что этому предшествовало