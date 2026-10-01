НАТО "пожалеет о своих действиях", если попытается изолировать Калининград, - Кремль

Помощник диктатора РФ Николай Патрушев заявил, что если НАТО попытается на практике воплотить "угрозы" в отношении Калининградской области, ответ России будет "адекватным и быстрым", а Альянс "пожалеет о своих действиях".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское агентство "Интерфакс".

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Заявления по поводу НАТО

"Я регулярно слышу заявления Запада, в частности блока НАТО, который позиционирует себя как оборонительный. На самом деле он отнюдь не оборонительный, это крайне агрессивный блок, который ведет себя агрессивно, и его заявления звучат агрессивно", — сказал Патрушев.

По его словам, никаких угроз Запад реализовать не сможет — они останутся лишь на словах.

"Если только они попытаются что-то предпринять на деле — последует адекватная и быстрая реакция, об этом мы неоднократно заявляли. И все перейдет в совершенно иную плоскость. Если начнутся какие-либо агрессивные военные действия — они об этом пожалеют", — добавил он.

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Калининградская область — самый западный регион России, отделенный от ее основной территории и расположенный на побережье Балтийского моря между Польшей и Литвой. Область имеет важное стратегическое значение для России благодаря своему расположению, военной инфраструктуре и выходу к Балтийскому морю.

Что этому предшествовало

30 сентября агентство Reuters сообщило, что Россия направила НАТО письменное предупреждение о готовности применить ядерное оружие, если Альянс попытается изолировать Калининградскую область от территории РФ. В Североатлантическом альянсе ответили, что не угрожают Москве, а письмо расценивают как попытку запугивания.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, реагируя на угрозы России применить ядерное оружие в случае изоляции Калининградской области, заявил, что не воспринимает такие обвинения "слишком серьезно".

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