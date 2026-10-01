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Новини Погрози Росії
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НАТО "пошкодує про свої дії", якщо спробує ізолювати Калінінград, - Кремль

патрушев

Помічник диктатора РФ Микола Патрушев заявив, що якщо НАТО спробує на практиці втілити "погрози" щодо Калінінградської області, відповідь Росії буде "адекватною й швидкою", а Альянс "пошкодує про свої дії".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російський "Інтерфакс".

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Заяви щодо НАТО

"Я регулярно чую заяви Заходу, зокрема блоку НАТО, який позиціонує себе як оборонний. Насправді він аж ніяк не оборонний, це вкрай агресивний блок, який поводиться агресивно, і його заяви звучать агресивно", - сказав Патрушев.

За його словами, жодних погроз Захід реалізувати не зможе - вони залишаться лише на словах.

"Якщо тільки спробують щось вчинити насправді — буде адекватна швидка реакція, про це ми неодноразово заявляли. І все перейде в зовсім іншу площину. Якщо почнуть якісь агресивні військові дії - пошкодують про це", - додав він.

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Калінінградська область - найзахідніший регіон Росії, відокремлений від її основної території та розташований на узбережжі Балтійського моря між Польщею і Литвою. Область має важливе стратегічне значення для Росії завдяки розташуванню, військовій інфраструктурі та виходу до Балтійського моря.

Що цьому передувало

  • 30 вересня агентство Reuters повідомило, що Росія надіслала НАТО письмове попередження про готовність застосувати ядерну зброю, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінградську область від території РФ. У Північноатлантичному альянсі відповіли, що не загрожують Москві, а лист розцінюють як спробу залякування.
  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, реагуючи на погрози Росії застосувати ядерну зброю у разі ізолювання Калінінградської області, заявив, що не сприймає такі закиди "надто серйозно".

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Автор: 

Калінінград (88) кремль (519) НАТО (7423) Патрушев Микола (67) росія (48007)
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Топ коментарі
+7
найкращий захист/оборона - напад
кацапські підари доки по хл***** моцно не дістануть, ніц не зрозуміють
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01.10.2026 16:15 Відповісти
+6
Касапи зібрались напасти на одну із країн Балтії (скоріш за все - у гібридному варіанті), тому превентивно "попереджають" про Круловець...
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01.10.2026 16:19 Відповісти
+5

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01.10.2026 16:17 Відповісти

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