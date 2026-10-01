НАТО "пошкодує про свої дії", якщо спробує ізолювати Калінінград, - Кремль

Помічник диктатора РФ Микола Патрушев заявив, що якщо НАТО спробує на практиці втілити "погрози" щодо Калінінградської області, відповідь Росії буде "адекватною й швидкою", а Альянс "пошкодує про свої дії".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російський "Інтерфакс".

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Заяви щодо НАТО

"Я регулярно чую заяви Заходу, зокрема блоку НАТО, який позиціонує себе як оборонний. Насправді він аж ніяк не оборонний, це вкрай агресивний блок, який поводиться агресивно, і його заяви звучать агресивно", - сказав Патрушев.

За його словами, жодних погроз Захід реалізувати не зможе - вони залишаться лише на словах.

"Якщо тільки спробують щось вчинити насправді — буде адекватна швидка реакція, про це ми неодноразово заявляли. І все перейде в зовсім іншу площину. Якщо почнуть якісь агресивні військові дії - пошкодують про це", - додав він.

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Калінінградська область - найзахідніший регіон Росії, відокремлений від її основної території та розташований на узбережжі Балтійського моря між Польщею і Литвою. Область має важливе стратегічне значення для Росії завдяки розташуванню, військовій інфраструктурі та виходу до Балтійського моря.

Що цьому передувало

30 вересня агентство Reuters повідомило, що Росія надіслала НАТО письмове попередження про готовність застосувати ядерну зброю, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінградську область від території РФ. У Північноатлантичному альянсі відповіли, що не загрожують Москві, а лист розцінюють як спробу залякування.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, реагуючи на погрози Росії застосувати ядерну зброю у разі ізолювання Калінінградської області, заявив, що не сприймає такі закиди "надто серйозно".

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