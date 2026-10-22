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Зеленський про ядерну зброю РФ: Не думаю, що Путін ризикне. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін не наважиться застосувати ядерну зброю. Оскільки такий крок може позбавити Москву підтримки союзників і створити небезпечний прецедент для інших конфліктів.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Стівену Барлетту заявив  президент України Володмир Зеленський.

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"Кожному на думку спадає, що вони (росіяни – ред.) можуть зробити ще щось гірше. Але я не думаю, що вони ризикнуть застосувати ядерну зброю. Бо тоді, я переконаний, що вони не матимуть більше жодного союзника, включно з такими країнами, як Америка, Китай", - зазначив Зеленський.

Та зазначив, застосування ядерної зброї один раз стане небезпечним прецедентом загалом для ядерних країн і інших конфліктів.

"Я маю на увазі, що якщо одна країна може це зробити, то у випадку конфлікту десь іще – на іншому континенті, не знаю, наприклад, на Близькому Сході – це означає, що якщо ядерна зброя була застосована раз, то вона можу бути застосовна вдруге чи втретє", – сказав Зеленський.

При цьому він знову повторив, що не вірить, що Путін вдасться до такого кроку.

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"Я не думаю, що Путін ризикне з ядерною зброєю. Але знову ж – ми маємо справу з людиною та системою, яка до кінця його днів триматиметься за нього, а він триматиметься за неї, бо лише коли його життя закінчиться, то лиш тоді він покине Кремль і фізично передасть, природним чином передасть владу. Я більше ніж впевнений у цьому", – підсумував Зеленський.

Що передувало?

  • 30 вересня агентство Reuters повідомило, що Росія надіслала НАТО письмове попередження про готовність застосувати ядерну зброю, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінградську область від території РФ. У Північноатлантичному альянсі відповіли, що не загрожують Москві, а лист розцінюють як спробу залякування.
  • Калінінградська область – найзахідніший регіон Росії, відокремлений від її основної території та розташований на узбережжі Балтійського моря між Польщею і Литвою. Область має важливе стратегічне значення для Росії завдяки розташуванню, військовій інфраструктурі та виходу до Балтійського моря.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27424) путін володимир (13779) ядерна зброя (1334)
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Топ коментарі
+12
"Я не думав що буде повномасштабне вторгнення рф...."
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22.10.2026 12:59 Відповісти
+9
а ти ще й думати можеш? оце день новин від земародера!
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22.10.2026 13:01 Відповісти
+8
Знову цей ідіот не думає! Про що ти взагалі думаєш?! Сторож на складі і то більше думає чим ти!
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22.10.2026 13:02 Відповісти

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