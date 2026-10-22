Підземна операція "Велес": у "Хартії" розповіли, як готували бійців

Бійців "Хартії" спеціально готували до ведення бою в замкненому просторі - фізично та психологічно. Під час операції "Велес" вони подолали понад 15 км підземними комунікаціями на Куп’янському напрямку.

Про це розповіли у Корпусі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Там нагадали, що тунелі у війнах використовували від В'єтнаму до Гази, проте виключно для оборони, переховування або локальних диверсій.

Російські окупанти під Авдіївкою застосовували підземні труби для "м’ясних" інфільтрацій піхоти.

У "Хартії" інтегрували підземні комунікації в єдиний технологічний простір: навігація, спеціальний зв'язок, безшумна логістика та синхронізований удар із повітря безпілотниками бригади "Ахіллес".

Читайте: БФ "Хартія" залучив за чотири роки майже 715 млн грн на допомогу військовим та успішно пройшов незалежний аудит Baker Tilly

"Росіяни вважали, що підземні комунікації - це їхній ексклюзивний інструмент для обходу нашої оборони. Ми вивчили їхній досвід, переграли їх на їхньому ж полі й перетворили цю загрозу на нашу контрнаступальну перевагу, - каже командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" бригадний генерал Ігор Оболєнський.

Воїни "Хартії" пройшли понад 15 км підземних комунікацій.

Під землею немає GPS, стабільного радіозв'язку і денного світла, а кожен вихід на поверхню призводить до бою у найскладніших умовах.

Синхронно з підземним наступом підрозділи корпусу просунулися на поверхні - так ворог опинився під ударом з двох вимірів одночасно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Штурмовики полку Р.У.Г корпусу "Хартія" зачистили ще 2 км² лісу західніше Дворічної на Куп’янщині. ВIДЕО

Підземна війна

Бійців готували до дій у замкненому просторі - фізично та психологічно. Саперів, інженерів та батальйон підтримки задіяли для облаштування маршруту.

Також було застосовано власні технологічні рішення для зв'язку, навігації та життєзабезпечення під землею.

Підземний наступ скоординували із діями на поверхні та вогнем безпілотників - зокрема через спільний координаційний центр з бригадою СБС "Ахіллес".

Операцію провело угруповання під командуванням штабу 2-го корпусу НГУ "Хартія". До його складу увійшли:

13-та бригада НГУ "Хартія";

підрозділи ГУР, зокрема легіон "Свобода Росії" та РДК;

23-й штурмовий полк "Р.У.Г"; 21-й полк безпілотних систем "Лава";

429-та бригада безпілотних систем "Ахіллес";

інші підрозділи Сил оборони України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вставай і іди на одній нозі". Репер Харфанг та "Хартія" випустили спільний кліп за участю ветеранів, які підкорюють вершини. ВIДЕО

Чому "Велес"?

Операцію назвали на честь Велеса - бога підземного царства у слов'янській міфології. За популярним образом в культурі, світ мав три рівні: небесний Прав, земний Яв і підземний Нав. Велес володарював Навом - простором під землею, прихованим від очей. Також вважався богом мудрості, хитрості та багатства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П’ятеро іноземних штурмовиків із бригади "Хартія" за підтримки дронів зачистили позицію окупантів на Куп’янщині. ВIДЕО

Що передувало?

Напередодні 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія" вперше показав кадри підземної операції "Велес", яку проводить разом з іншими підрозділами Сил оборони.

Пізніше Корпус НГУ "Хартія" розповів деталі підземної контрнаступальної операції "Велес" в рамках якої Силам оборони вдалося просунутися на понад 15 км підземними комунікаціями в тил ворога на Куп’янському напрямку.

Також читайте: Росіяни перегруповуються на Куп’янському та Великобурлуцькому напрямках, - Трегубов