Подземная операция "Велес": в "Хартии" рассказали, как готовили бойцов

Бойцов "Хартии" специально готовили к ведению боя в замкнутом пространстве — как физически, так и психологически. В ходе операции "Велес" они преодолели более 15 км по подземным коммуникациям на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Корпусе, передает Цензор.НЕТ.

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Там напомнили, что туннели в войнах использовались от Вьетнама до Газы, однако исключительно для обороны, укрытия или локальных диверсий.

Российские оккупанты под Авдеевкой применяли подземные трубы для "мясных" инфильтраций пехоты.

В "Хартии" интегрировали подземные коммуникации в единое технологическое пространство: навигация, специальная связь, бесшумная логистика и синхронизированный удар с воздуха беспилотниками бригады "Ахиллес".

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"Россияне считали, что подземные коммуникации — это их эксклюзивный инструмент для обхода нашей обороны. Мы изучили их опыт, переиграли их на их же поле и превратили эту угрозу в наше контрнаступательное преимущество", — говорит командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" бригадный генерал Игорь Оболенский.

Бойцы "Хартии" прошли более 15 км подземных коммуникаций.

Под землей нет GPS, стабильной радиосвязи и дневного света, а каждый выход на поверхность приводит к бою в самых сложных условиях.

Синхронно с подземным наступлением подразделения корпуса продвинулись на поверхности — так враг оказался под ударом сразу в двух измерениях.

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Подземная война

Бойцов готовили к действиям в замкнутом пространстве — физически и психологически. Саперов, инженеров и батальон поддержки задействовали для обустройства маршрута.

Также были применены собственные технологические решения для связи, навигации и жизнеобеспечения под землей.

Подземное наступление скоординировали с действиями на поверхности и огнем беспилотников — в частности, через совместный координационный центр с бригадой СБС "Ахиллес".

Операцию провела группировка под командованием штаба 2-го корпуса НГУ "Хартия". В ее состав вошли:

13-я бригада НГУ "Хартия";

подразделения ГУР, в частности легион "Свобода России" и РДК;

23-й штурмовой полк "Р.У.Г"; 21-й полк беспилотных систем "Лава";

429-я бригада беспилотных систем "Ахиллес";

другие подразделения Сил обороны Украины.

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Почему "Велес"?

Операцию назвали в честь Велеса — бога подземного царства в славянской мифологии. Согласно популярному в культуре представлению, мир состоял из трех уровней: небесного Права, земного Ява и подземного Нава. Велес властвовал над Навом — пространством под землей, скрытым от глаз. Также он считался богом мудрости, хитрости и богатства.

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Что этому предшествовало?

Накануне 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия" впервые показал кадры подземной операции "Велес", которую проводит совместно с другими подразделениями Сил обороны.

Позже Корпус НГУ "Хартия" рассказал подробности подземной контрнаступательной операции "Велес", в рамках которой Силам обороны удалось продвинуться более чем на 15 км по подземным коммуникациям в тыл врага на Купянском направлении.

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