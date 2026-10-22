Подземная операция "Велес": в "Хартии" рассказали, как готовили бойцов
Бойцов "Хартии" специально готовили к ведению боя в замкнутом пространстве — как физически, так и психологически. В ходе операции "Велес" они преодолели более 15 км по подземным коммуникациям на Купянском направлении.
Об этом сообщили в Корпусе, передает Цензор.НЕТ.
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Там напомнили, что туннели в войнах использовались от Вьетнама до Газы, однако исключительно для обороны, укрытия или локальных диверсий.
Российские оккупанты под Авдеевкой применяли подземные трубы для "мясных" инфильтраций пехоты.
В "Хартии" интегрировали подземные коммуникации в единое технологическое пространство: навигация, специальная связь, бесшумная логистика и синхронизированный удар с воздуха беспилотниками бригады "Ахиллес".
"Россияне считали, что подземные коммуникации — это их эксклюзивный инструмент для обхода нашей обороны. Мы изучили их опыт, переиграли их на их же поле и превратили эту угрозу в наше контрнаступательное преимущество", — говорит командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" бригадный генерал Игорь Оболенский.
Бойцы "Хартии" прошли более 15 км подземных коммуникаций.
Под землей нет GPS, стабильной радиосвязи и дневного света, а каждый выход на поверхность приводит к бою в самых сложных условиях.
Синхронно с подземным наступлением подразделения корпуса продвинулись на поверхности — так враг оказался под ударом сразу в двух измерениях.
Подземная война
Бойцов готовили к действиям в замкнутом пространстве — физически и психологически. Саперов, инженеров и батальон поддержки задействовали для обустройства маршрута.
Также были применены собственные технологические решения для связи, навигации и жизнеобеспечения под землей.
Подземное наступление скоординировали с действиями на поверхности и огнем беспилотников — в частности, через совместный координационный центр с бригадой СБС "Ахиллес".
Операцию провела группировка под командованием штаба 2-го корпуса НГУ "Хартия". В ее состав вошли:
- 13-я бригада НГУ "Хартия";
- подразделения ГУР, в частности легион "Свобода России" и РДК;
- 23-й штурмовой полк "Р.У.Г"; 21-й полк беспилотных систем "Лава";
- 429-я бригада беспилотных систем "Ахиллес";
- другие подразделения Сил обороны Украины.
Почему "Велес"?
Операцию назвали в честь Велеса — бога подземного царства в славянской мифологии. Согласно популярному в культуре представлению, мир состоял из трех уровней: небесного Права, земного Ява и подземного Нава. Велес властвовал над Навом — пространством под землей, скрытым от глаз. Также он считался богом мудрости, хитрости и богатства.
Что этому предшествовало?
- Накануне 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия" впервые показал кадры подземной операции "Велес", которую проводит совместно с другими подразделениями Сил обороны.
- Позже Корпус НГУ "Хартия" рассказал подробности подземной контрнаступательной операции "Велес", в рамках которой Силам обороны удалось продвинуться более чем на 15 км по подземным коммуникациям в тыл врага на Купянском направлении.
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