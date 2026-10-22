РФ готовит подразделения для подземной войны, идут бои в газопроводах под Купянском, — WSJ

Фото: Українські військові

Российские военные готовят новые специализированные подразделения для ведения боевых действий под землей, а в районе Купянска 13-я бригада НГУ "Хартия" уже ведет бои с россиянами в советских газопроводах.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на заместителя командира бригады с позывным Абат, передает Цензор.НЕТ.

Как россияне обходят дроны

Как пишет WSJ, в начале года российские военные начали проникать на несколько миль вглубь украинских позиций и за реку от своих, передвигаясь по газопроводам. Подземные маршруты позволяют обойти участки фронта, которые постоянно находятся под наблюдением дронов.

Россияне прорезали отверстия в трубах, прокапывались на поверхность, запускали дроны и снова исчезали под землей. Сначала украинские военные пытались наносить удары по выходам из-под земли с помощью артиллерии и с воздуха, но россияне просто прокапывали новый ход рядом.

"Это как в игре "удар крота": нужно быть очень быстрым и иметь в воздухе несколько дронов", — сказал WSJ пресс-секретарь бригады лейтенант Владимир Дегтярев.

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Бои в трубах

По словам Абата, к весне стало ясно, что уничтожения выходов недостаточно.

Украинские военные запустили в трубу наземные роботизированные комплексы и увидели, что россияне устроили баррикады из мешков с песком и пулеметные позиции. Впоследствии выяснилось, что рядом с ними они прокапывали ходы в стороны и вниз, создавая большие подземные помещения, где солдаты находились месяцами.

Для уничтожения этих позиций "Хартия" применяла роботов со взрывчаткой и дистанционно управляемые крупнокалиберные пулеметы. Бои, по данным WSJ, иногда велись на расстоянии около четырех метров между противниками.

"Когда мы убивали одного врага, сразу за ним был другой. Внутри этих узлов было очень много людей", — сказал Абат.

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Диаметр труб составляет около 1,2 метра, военные передвигаются практически по одному, спят в бункерах, прорезанных в стенках труб, и воюют преимущественно из тяжелых пулеметов в противогазах. Запах газа и трупов, по словам военных, настолько сильный, что форму приходится несколько раз стирать в уксусе.

Отмечается, что бригада захватила более 30 россиян в главном трубопроводе возле Купянска и его ответвлениях и ликвидировала более 100.

Готовятся новые подразделения

По словам Абата, Москва готовит новые подразделения, предназначенные именно для подземной войны.

WSJ отмечает, что за развитием подземной тактики в Украине следят военные руководители Польши и стран Балтии, поскольку трубопроводные сети советских времен проходят и по территориям этих государств.

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Издание добавляет, что Украина была транзитной точкой для сети, поставлявшей российскую энергию в Центральную и Западную Европу. По данным "Укрнафты", она эксплуатирует около 3200 км нефтепроводов и 3000 км газопроводов.

Военные по-разному оценивают успешность этой тактики: в частности, попытки россиян прорваться к Часову Яру через трубы закончились неудачей.

Эксперт Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан заявил WSJ, что "подземные бои возвращаются как элемент войны в ответ на высокоточное оружие, такое как ракеты и дроны".

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