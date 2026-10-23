Бойцы "Скелі" присоединились к подземной операции "Велес" в Купянском районе: зачищали газопровод от рашистов

Воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" присоединились к подземной операции в Купянском районе.

Об этом сообщили в полку, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Военные назвали зачистку подземного газопровода в районе Купянска операцией "Импасибл".

Штурмовые группы зачищали участок газопровода протяженностью в несколько километров от российских оккупантов, которые пытались проникнуть в Купянск через трубу.

Несколько месяцев защитники вели штурмовые действия под землей, жили и воевали в темноте, холоде и грязи.

"Одновременно штурмовые группы удерживали позиции в Редьковке, чтобы не дать врагу использовать вход в трубу в районе этого населенного пункта.

В результате участок газопровода очищен от российских оккупантов. Бойцы "СКЕЛІ" сделали невозможным дальнейшее использование трубы врагом", — отметили там.

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Операция "Велес"

Накануне 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия" впервые показал кадры подземной операции "Велес", которую проводит совместно с другими подразделениями Сил обороны.

Позже Корпус НГУ "Хартия" рассказал подробности подземной контрнаступательной операции "Велес", в рамках которой Силам обороны удалось продвинуться более чем на 15 км по подземным коммуникациям в тыл врага на Купянском направлении.

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