Операция "Велес": ВСУ продвинулись более чем на 15 километров под землей на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартія" проводит операцию "Велес", в ходе которой уже уничтожено более сотни российских оккупантов, а более 30 взято в плен.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно об операции

По словам президента, о первых результатах и ходе операции "Велес" ему доложили Михаил Драпатый, Игорь Оболенскийи Павел Палиса. Операцию проводит 2-й корпус НГУ "Хартія".

"Важна наша операция на Купянском направлении. [...] Уже уничтожено более сотни российских оккупантов, более тридцати взято в плен. Продвижение под землей - более 15 километров", - отметил Зеленский.

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Подземные газовые коммуникации

Президент напомнил, что россияне уже пытались использовать подземные газовые коммуникации, чтобы продвигаться через украинские позиции и переходить к штурмовым действиям.

По его словам, украинские военные "успешно трансформировали эту тактику, модернизировали ее, сделали значительно более продуманной и технологичной".

"Бережем жизни наших людей, наносим потери оккупантам и достигаем поставленных целей на Купянском направлении. Слава Украине!" - добавил Зеленский.

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