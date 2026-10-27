РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11791 посетитель онлайн
Новости Ситуация на фронте Подземная операция Велес
1 331 7

Операция "Велес": ВСУ продвинулись более чем на 15 километров под землей на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартія" проводит операцию "Велес", в ходе которой уже уничтожено более сотни российских оккупантов, а более 30 взято в плен.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно об операции

По словам президента, о первых результатах и ходе операции "Велес" ему доложили Михаил Драпатый, Игорь Оболенскийи Павел Палиса. Операцию проводит 2-й корпус НГУ "Хартія".

"Важна наша операция на Купянском направлении. [...] Уже уничтожено более сотни российских оккупантов, более тридцати взято в плен. Продвижение под землей - более 15 километров", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция "Велес" нанесла удар по логистике РФ под Купянском: враг пытается продвинуться к Радьковке, - ВСУ

Подземные газовые коммуникации

  • Президент напомнил, что россияне уже пытались использовать подземные газовые коммуникации, чтобы продвигаться через украинские позиции и переходить к штурмовым действиям.

По его словам, украинские военные "успешно трансформировали эту тактику, модернизировали ее, сделали значительно более продуманной и технологичной".

"Бережем жизни наших людей, наносим потери оккупантам и достигаем поставленных целей на Купянском направлении. Слава Украине!" - добавил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нас приняли шикарно": "Хартія" опубликовала интервью с рашистами, которых взяли в плен в трубе на Купянщине. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (26323) Харьковская область (3357) Купянск (1038) Драпатый Михаил (122) корпус НГУ Хартия (116) Оболенский Игорь (16)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 