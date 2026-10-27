Операция "Велес": ВСУ продвинулись более чем на 15 километров под землей на Купянском направлении. ВИДЕО
На Купянском направлении 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартія" проводит операцию "Велес", в ходе которой уже уничтожено более сотни российских оккупантов, а более 30 взято в плен.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно об операции
По словам президента, о первых результатах и ходе операции "Велес" ему доложили Михаил Драпатый, Игорь Оболенскийи Павел Палиса. Операцию проводит 2-й корпус НГУ "Хартія".
"Важна наша операция на Купянском направлении. [...] Уже уничтожено более сотни российских оккупантов, более тридцати взято в плен. Продвижение под землей - более 15 километров", - отметил Зеленский.
Подземные газовые коммуникации
- Президент напомнил, что россияне уже пытались использовать подземные газовые коммуникации, чтобы продвигаться через украинские позиции и переходить к штурмовым действиям.
По его словам, украинские военные "успешно трансформировали эту тактику, модернизировали ее, сделали значительно более продуманной и технологичной".
"Бережем жизни наших людей, наносим потери оккупантам и достигаем поставленных целей на Купянском направлении. Слава Украине!" - добавил Зеленский.
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