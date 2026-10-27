Операция "Велес" нанесла удар по логистике РФ под Купянском: враг пытается продвинуться к Радьковке, - ВСУ

Операция "Велес" нанесла серьезный удар по логистике оккупантов, и сейчас противник пытается расширить свой контроль в направлении Радьковки.

Об этом сообщил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Обстановка в Купянском районе

"Если мы берем Купянское направление, то фактически делим его на два участка: один участок — это восточный берег реки Оскил, второй — западный. Если брать восточный берег, то там россияне, скорее всего, просто проводят те или иные перегруппировки, потому что там, в принципе, давление довольно активное. Это давление в сторону Подолов, в первую очередь, и Купянского Узлового. Если же мы возьмем западный берег, то там россияне, в принципе, неплохо получили от "Хартии", плюс в результате операции "Велес" они сейчас понесли определенные потери, и если и есть какие-то действия, какие-то порывы, то скорее попытки распространить свое присутствие в сторону Радьковки, включить Радьковку в "серую зону", чтобы хоть как-то там протащить свои инфильтрационные группы непосредственно в сам город Купянск", — рассказал пресс-секретарь.

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По его словам, враг еще попытается продвигаться вперед, однако сейчас на западном берегу ему будет сложнее это делать, чем месяц назад. Это связано с тем, что "труба", через которую просачивались вражеские группы, выведена из строя, поэтому россиянам придется "лезть" через Радьковку или Голубовку.

Он отметил, что операция "Велес" также повлияла на логистику врага.

"Я бы сказал, что логистика (врага. — Ред.) пострадала. Да, логистика пострадала заметно, и теперь им будет немного сложнее", — добавил Трегубов.

Отвечая на вопрос, насколько серьезной остается угроза со стороны небольших штурмовых групп для Купянска, он сообщил, что в сам город враг пытается проникнуть вдоль реки Оскол, по побережью и лесополосе, проходящей неподалеку. В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что вскоре исчезнет "зеленка", поэтому врагу будет значительно сложнее так продвигаться.

"В целом это (продвижение врага. — Ред.) вряд ли будет эффективно. Все зависит еще от того, чем завершатся бои непосредственно за Голубовку и Радьковку. Если там окончательно удастся установить украинский контроль, то россиянам будет особенно некуда лезть. Если они останутся в "серой зоне", тогда там россияне смогут время от времени пытаться, по крайней мере, проводить группы через нее", — пояснил он.

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Каковы цели врага?

Трегубов также отметил, что главная цель врага — это полная ликвидация украинского плацдарма на восточном берегу и взятие под контроль Пологов, восточной части самого города Купянска и Купянска-Узлового. В свою очередь, задача Сил обороны — не допустить этого и, напротив, окончательно уничтожить российский плацдарм на западном берегу.

"Для этого нужно будет как минимум каким-то образом вытеснить их из Двуречной", — пояснил он.