Рисуют себе фантастические карты, - в ВСУ рассказали о вымышленных "успехах" оккупантов под Великим Бурлуком

Попытки российских войск расширить плацдарм под Великим Бурлуком в Харьковской области закончились неудачей. Несмотря на это, враг продолжает фабриковать "победные" отчеты для своего высшего руководства.

Об этом пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ситуация на Великобурлукском направлении

"Ну, серьезно расширить — нет, там нет населенных пунктов, где можно эффективно закрепиться, там больше лесополосы и поля вокруг. Поэтому я бы не сказал, что там происходит какое-то серьезное расширение. Там скорее "серая зона" присутствует достаточно широко вокруг этого населенного пункта. Пытаются ли они вытеснять оттуда войска? Да, пытаются. Да, пытаются проводить какие-то агрессивные действия. Но в целом я бы не сказал, что там на данный момент существует какая-то чрезвычайно критическая ситуация. С другой стороны, что характерно для этого направления, именно для Великобурлуцкого, там совершенно фантастическая статистика, которую россияне предоставляют самим россиянам, там совершенно фантастические карты они рисуют сами себе. В принципе, на этих картах, которые они предоставляют собственному политическому руководству, этого направления фактически уже нет, оно уже фактически занято российскими войсками. Тогда как ситуация на земле выглядит с точностью до наоборот", — заверил Трегубов.

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Прикрытие гражданскими лицами в Купянском районе

Комментируя случаи, когда оккупанты прячутся за спинами мирных жителей, он отметил, что последний масштабный подобный инцидент был зафиксирован примерно десять дней назад на Купянском направлении.

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