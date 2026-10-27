Малюють собі фантастичні мапи, - у ЗСУ розповіли про вигадані "успіхи" окупантів під Великим Бурлуком

Спроби російських військ розширити плацдарм під Великим Бурлуком на Харківщині зазнали невдачі. Попри це, ворог продовжує фабрикувати "переможні" звіти для свого вищого керівництва.

Про це речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив у ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

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Ситуація на Великобурлуцькому напрямку

"Ну, серйозно розширити - ні, там немає населених пунктів, де можна ефективно закріплюватися, там більше лісосмуги та поля довкола. Тому я б не сказав, що там є якесь серйозне розширення. Там скоріш "сіряк" присутній достатньо-таки широко навколо того населеного пункту. Чи намагаються вони ганяти звідти війська? Так, намагаються. Так, намагаються проводити якісь агресивні дії. Але в цілому я б не сказав, що там станом на зараз є якась надкритична ситуація. З іншого боку, що характерно для того напрямку, саме для Великобурлуцького, там абсолютно фантастична статистика, яку видають росіяни самим росіянам, там абсолютно фантастичні мапи вони малюють самі собі. В принципі, на цих мапах, які вони подають власному політичному керівництву, фактично напрямку вже немає, він вже фактично зайнятий російськими військами. Тоді як ситуація на землі виглядає рівно навпаки", - запевнив Трегубов.

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Прикриття цивільними на Куп'янщині

Коментуючи випадки, коли окупанти ховаються за спинами цивільних, він зауважив, що останній масштабний подібний інцидент був зафіксований приблизно десять днів тому на Куп’янському напрямку.

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