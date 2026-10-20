Трегубов спростував заяви РФ про захоплення Куп’янська та просування на Харківщині

Російські заяви про нібито захоплення населених пунктів на Харківщині, контроль над Куп’янськом та просування в напрямку Шевченкового не відповідають реальній ситуації на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

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За його словами, такі повідомлення можуть бути спробою дезінформувати російське керівництво або створити інформаційне тло для міжнародних переговорів.

"Розповіді Герасимова (начальника Генерального штабу Збройних сил РФ - ред.) про Велику Шапківку, Паламарівку, контроль над Куп'янськом чи рух у бік Шевченкового, до якого від їхніх реальних позицій 30 кілометрів по прямій, - це або спроба ввести в оману власне керівництво, або спроба створити якесь тло для міжнародних перемовин", - сказав він.

Він також припустив, що демонстративне встановлення російського прапора в Колодязному може бути частиною інформаційних дій РФ.

На західному березі Осколу росіяни діють малими групами

За словами речника Угруповання об’єднаних сил, на західному березі Осколу російські військові спроможні лише обмежено просувати малі інфільтраційні групи до Радьківки.

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"Східна частина Південно-Слобожанського, весь Великобурлуцький і правобережжя Куп’янського напрямків у російських медіа вже перетворилися на окремий фантастичний конструкт, що дивує навіть їхніх власних "воєнкорів"", - зазначив Трегубов.

Речник припустив, що поширення повідомлень про нібито успіхи російської армії може бути пов’язане зі становищем начальника Генштабу РФ.

"Можливо, під Герасимовим уже перестало хитатися крісло і почало хитатися підвіконня - з іншими поясненнями в мене важко", - зіронізував Трегубов.

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