Трегубов опроверг заявления РФ о захвате Купянска и продвижении на Харьковщине
Заявления России о якобы захвате населенных пунктов в Харьковской области, контроле над Купянском и продвижении в направлении Шевченково не соответствуют реальной ситуации на фронте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии корреспонденту "Укрінформ" сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
По его словам, такие сообщения могут быть попыткой дезинформировать российское руководство или создать информационный фон для международных переговоров.
"Рассказы Герасимова (начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ. - ред.) о Великой Шапковке, Паламаревке, контроле над Купянском или продвижении в сторону Шевченково, до которого от их реальных позиций 30 километров по прямой, - это либо попытка ввести в заблуждение свое руководство, либо попытка создать некий фон для международных переговоров", - сказал он.
Он также предположил, что демонстративное установление российского флага в Колодязном может быть частью информационных действий РФ.
На западном берегу Оскола россияне действуют небольшими группами
По словам представителя Группировки объединенных сил, на западном берегу Оскола российские военные способны лишь в ограниченной степени продвигать небольшие инфильтрационные группы в направлении Радьковки.
"Восточная часть Южно-Слобожанского, весь Великобурлукский и правобережье Купянского направлений в российских СМИ уже превратились в отдельный фантастический конструкт, который удивляет даже их собственных "военкоров"", - отметил Трегубов.
Спикер предположил, что распространение сообщений о якобы успехах российской армии может быть связано с положением начальника Генштаба РФ.
"Возможно, у Герасимова уже перестало шататься кресло и начал шататься подоконник - другие объяснения мне придумать сложно", - иронизировал Трегубов.
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