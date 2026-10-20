Трегубов опроверг заявления РФ о захвате Купянска и продвижении на Харьковщине

Заявления России о якобы захвате населенных пунктов в Харьковской области, контроле над Купянском и продвижении в направлении Шевченково не соответствуют реальной ситуации на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии корреспонденту "Укрінформ" сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

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По его словам, такие сообщения могут быть попыткой дезинформировать российское руководство или создать информационный фон для международных переговоров.

"Рассказы Герасимова (начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ. - ред.) о Великой Шапковке, Паламаревке, контроле над Купянском или продвижении в сторону Шевченково, до которого от их реальных позиций 30 километров по прямой, - это либо попытка ввести в заблуждение свое руководство, либо попытка создать некий фон для международных переговоров", - сказал он.

Он также предположил, что демонстративное установление российского флага в Колодязном может быть частью информационных действий РФ.

На западном берегу Оскола россияне действуют небольшими группами

По словам представителя Группировки объединенных сил, на западном берегу Оскола российские военные способны лишь в ограниченной степени продвигать небольшие инфильтрационные группы в направлении Радьковки.

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"Восточная часть Южно-Слобожанского, весь Великобурлукский и правобережье Купянского направлений в российских СМИ уже превратились в отдельный фантастический конструкт, который удивляет даже их собственных "военкоров"", - отметил Трегубов.

Спикер предположил, что распространение сообщений о якобы успехах российской армии может быть связано с положением начальника Генштаба РФ.

"Возможно, у Герасимова уже перестало шататься кресло и начал шататься подоконник - другие объяснения мне придумать сложно", - иронизировал Трегубов.

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