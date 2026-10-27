Операція "Велес" ударила по логістиці РФ під Куп’янськом: ворог намагається просунутися до Радьківки, - ЗСУ

Операція "Велес" завдала серйозного удару по логістиці окупантів, і зараз противник намагається розширити свій контроль у напрямку Радьківки.

Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Обстановка на Куп'янщині

"Якщо ми беремо Куп'янський напрямок, ми його розділяємо фактично на дві ділянки: одна ділянка - це східний берег річки Оскіл, друга - західний. Якщо брати східний берег, то там росіяни скоріше просто переводять ті чи інші перегрупування, бо там, в принципі, тиск доволі-таки активний. Це тиск у бік Подолів, в першу чергу, та Куп'янська Вузлового. Якщо ж ми беремо західний берег, то там росіяни, в принципі, непогано отримали від "Хартії", плюс внаслідок операції "Велес" вони зараз понесли певні втрати і якщо і є якісь дії, якісь пориви, то скоріш спроби поширити свою присутність в бік Радьківки, включити Радьківку в "сіру зону", щоб хоч якось там протягати свої інфільтраційні групи безпосередньо в саме місто Куп'янськ", - розповів речник.

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За його словами, ворог ще спробує просуватись вперед, однак наразі на західному березі йому буде більш складно це робити, ніж місяць тому. Це пов’язано з тим, що труба, через яку просочувались ворожі групи, виведена з ладу, тому росіянам доведеться "лізти" через Радьківку чи Голубівку.

Він зазначив, що операція "Велес" також вплинула на логістику ворога.

"Я б сказав, що логістика (ворога. - Ред.) постраждала. Так, логістика постраждала помітно і тепер їм буде трішки складніше", - додав Трегубов.

Відповідаючи на питання наскільки серйозною лишається загроза від малих штурмових груп для Куп'янська, він повідомив, що у саме місто ворог намагається потрапляти вздовж річки Оскіл, по узбережжю та лісосмузі, що проходить неподалік. Водночас речник наголосив, що незабаром зникне "зеленка", тому ворогу буде значно складніше так рухатись.

"У цілому це (просування ворога. - Ред.) навряд чи буде ефективно. Все залежить ще від того, чим завершаться бої безпосередньо за Голубівку та Радьківку. Якщо там остаточно вдасться встановити український контроль, то росіянам буде особливо нікуди лізти. Якщо вони залишаться у "сірій зоні", тоді там росіяни зможуть час від часу намагатися, принаймні, проводити групи через них", - пояснив він.

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Які цілі ворога?

Трегубов також зазначив, що головна мета ворога - це повна ліквідація українського плацдарму на східному березі та взяття під контроль Пологів, східної частини самого міста Куп'янська і Куп'янська Вузлового. Своєю чергою завдання Сил оборони - не допустити цього і навпаки остаточно знищити російський плацдарм на західному березі.

"Для цього потрібно буде щонайменше якось викинути їх з Дворічної", - пояснив він.