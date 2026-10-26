"Нас приняли шикарно": "Хартія" опубликовала интервью с рашистами, которых взяли в плен в трубе в Купянском районе. ВИДЕО

В ходе подземной операции "Велес" на Купянском направлении бойцы 2-го корпуса НГУ "Хартія" взяли в плен более 30 российских захватчиков. Пятеро пленных согласились дать интервью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, согласие на интервью дали:

Дмитрий Петрович Просалов, позывной Тесак, Москва;

Григорий Александрович Кузьмин, позывной Кузя, Ленинградская область;

Абусупьян Магомедрасулович Алибеков, Дагестан;

Дмитрий Владимирович Азаров, позывной Димон, Санкт-Петербург;

Никита Игоревич Юрченко, позывной Вуду, Новосибирск.

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Что мотивирует идти на войну?

Среди основных мотивов для участия в войне против Украины пленные называют большие долги и ипотеку, а также попытку таким образом избежать тюремного срока в РФ.

"Я был менеджером по продажам детских игрушек в крупной оптовой компании. 6 ноября 2025 года я совершил преступление в поезде. Убил человека. В связи с этим мне грозил тюремный срок от 8 до 12 лет. Решил пойти на "СВО", - говорит Тесак.

По словам пленных, обучения почти не было — их сразу бросили в штурм на Купянском направлении. Через заброшенный газопровод они должны были проникнуть на украинскую территорию и выполняли сопутствующие задачи.

Тесак занимался доставкой провизии, воды и прочего на посты оккупантов в трубе - на самокатах, тележках и пешком. После этого возвращался на "ноль". Также он заменял побратимов в качестве связного - сообщал об изменениях ситуации в зоне своего поста.

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Как это было?

10 июля Силы обороны начали штурм трубы, заблокировали там 15 россиян, а через 10 суток у тех закончились еда и вода.

"Воду мы добывали из лужи в трубе. В ней было полтаблицы Менделеева. Мы фильтровали ее через марлю с активированным углем. И через бинт. Затем кипятили.

Еду нам доставляли "птичками" через новый выход, который мы откопали, пока "бабы-ежки" [украинский дрон "Вампір"] и FPV-шки не разнесли его до неузнаваемости. "Птички" регулярно прилетали, но столь же регулярно их сбивали Силы обороны Украины. Поэтому проблемы с поставками еды были постоянными", - говорит Тесак, добавив, что сам получил ранение от сброса с украинского дрона.

Среди россиян, вспоминают пленные, было много раненых: некоторые лишились глаза и пальцев на руках. Еды уже не было, боеприпасы заканчивались. Оккупанты находились в блокированном туннеле уже около полутора месяцев, когда к ним вышли хартийцы и предложили сдаться в плен.

"Отбиваться было нечем, - вспоминает Тесак. - И Силы обороны Украины предложили нам сдаться в плен в течение 30 минут. Если мы не примем решение о сдаче в плен всем составом - нас уничтожат".

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Бойцы "Хартії" взяли их в плен, соблюдая Женевские конвенции и нормы международного гуманитарного права.

"Нас приняли, если сказать шикарно, то это ничего не сказать. Накормили, напоили, дали сигареты покурить. Приняли, словно родных, не били, не унижали. Помогали дойти, потому что я был ранен. На любую просьбу ребята откликались. Я очень благодарен этим людям", - добавил Тесак.

Сейчас российские оккупанты находятся в плену и ждут обмена.

"Я больше никогда не пойду на войну. Если для этого придется лишиться ноги, лишиться руки, я сделаю это, не задумываясь. Я никогда не вернусь сюда, чтобы воевать против этих людей", - сказал пленный.

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Операция "Велес"

Накануне 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартія" впервые показал кадры подземной операции "Велес", которую проводит совместно с другими подразделениями Сил обороны.

Позже Корпус НГУ "Хартія" рассказал подробности подземной контрнаступательной операции "Велес", в рамках которой Силам обороны удалось продвинуться более чем на 15 км по подземным коммуникациям в тыл врага на Купянском направлении.

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