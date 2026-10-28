Рада отказалась ограничить зарплаты чиновников до 80 тыс. грн: за проголосовали лишь 157 депутатов

28 октября Верховная Рада отклонила поправку к проекту государственного бюджета на 2027 год, которая предусматривала ограничение зарплат чиновников до 80 тысяч гривен в месяц. Инициатива не набрала необходимого количества голосов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

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За поправку №1003 проголосовали 157 народных депутатов из 226 необходимых. Ранее ее также не поддержал парламентский бюджетный комитет.

Предложение предусматривало установление максимальной зарплаты на уровне 80 тысяч гривен для работников органов государственной власти, местного самоуправления и бюджетных учреждений.

Ограничение планировалось распространить на народных депутатов, судей, в частности Конституционного Суда, членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, прокуроров и сотрудников Национального банка.

В то же время зарплатный потолок не касался бы лиц, участвующих в обороне Украины и отражении российской агрессии. Окончательный перечень должностей, на которые распространялось бы ограничение, должен был определить Кабинет Министров.

Целью поправки было сокращение бюджетных расходов.

Кроме того, парламент отклонил поправку №611, которая предлагала запретить предусматривать в соглашениях о признании вины обязательные выплаты третьим лицам. Согласно этой инициативе средства должны были поступать исключительно в государственный бюджет или направляться на возмещение по гражданскому иску.

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