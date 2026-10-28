Рада відмовилася обмежити зарплати чиновників до 80 тис. грн: за проголосували лише 157 депутатів

Верховна Рада 28 жовтня відхилила поправку до проєкту державного бюджету на 2027 рік, яка передбачала обмеження зарплат посадовців до 80 тисяч гривень на місяць. Ініціатива не набрала необхідної кількості голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Економічну правду".

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За поправку №1003 проголосували 157 народних депутатів із 226 необхідних. Раніше її також не підтримав парламентський бюджетний комітет.

Пропозиція передбачала встановлення максимальної зарплати на рівні 80 тисяч гривень для працівників органів державної влади, місцевого самоврядування та бюджетних установ.

Обмеження планували поширити на народних депутатів, суддів, зокрема Конституційного Суду, членів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, прокурорів і працівників Національного банку.

Водночас зарплатна стеля не стосувалася б осіб, які беруть участь в обороні України та відсічі російській агресії. Остаточний перелік посад, на які поширювалося б обмеження, мав визначити Кабінет Міністрів.

Метою поправки було скорочення бюджетних видатків.

Крім того, парламент відхилив поправку №611, яка пропонувала заборонити передбачати в угодах про визнання винуватості обов'язкові виплати третім особам. За цією ініціативою кошти мали надходити виключно до державного бюджету або спрямовуватися на відшкодування за цивільним позовом.

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