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Рада поддержала поправку о повышении зарплат военным в проекте госбюджета в первом чтении
Верховная Рада поддержала поправку о повышении зарплат военнослужащим в проекте Госбюджета-2027 в первом чтении.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
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Соответствующую поправку Железняка поддержали 304 народных депутата.
"Спасибо всем коллегам за поддержку. Мы продемонстрировали единую позицию парламента! Следующий этап — добиться от правительства выполнения этой позиции!" — говорится в сообщении.
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