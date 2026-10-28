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Новости Выплаты военным
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Рада поддержала поправку о повышении зарплат военным в проекте госбюджета в первом чтении

Военным повысят зарплаты: Рада поддержала поправку в новом бюджете

Верховная Рада поддержала поправку о повышении зарплат военнослужащим в проекте Госбюджета-2027 в первом чтении.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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Соответствующую поправку Железняка поддержали 304 народных депутата.

"Спасибо всем коллегам за поддержку. Мы продемонстрировали единую позицию парламента! Следующий этап — добиться от правительства выполнения этой позиции!" — говорится в сообщении.

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Военным повысят зарплаты: Рада поддержала поправку в новом бюджете

Автор: 

ВР (28457) госбюджет (1172) военнослужащие (6985) заработная плата (2418)
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