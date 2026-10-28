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Новини Виплати військовим
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Рада підтримала правку про підвищення зарплат військовим у проєкті Держбюджету до першого читання

Військовим підвищать зарплати: Рада підтримала правку в новому бюджеті

Верховна Рада підтримала правку про підвищення зарплат військовослужбовцям у проєкті Держбюджету-2027 першого читання.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відповідну правку Железняка підтримали 304 нардепи.

"Дякую всім колегам за підтримку. Ми показали єдину позицію Парламенту! Наступний етап - дотиснути Уряд виконати цю позицію!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Уряд спрямував додатково 60 млрд грн на потреби Сил оборони: 43,5 млрд – на виплати військовим

Військовим підвищать зарплати: Рада підтримала правку в новому бюджеті

Автор: 

ВР (11697) держбюджет (1247) військовослужбовці (5383) зарплата (1408)
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