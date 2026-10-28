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Рада підтримала правку про підвищення зарплат військовим у проєкті Держбюджету до першого читання
Верховна Рада підтримала правку про підвищення зарплат військовослужбовцям у проєкті Держбюджету-2027 першого читання.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Відповідну правку Железняка підтримали 304 нардепи.
"Дякую всім колегам за підтримку. Ми показали єдину позицію Парламенту! Наступний етап - дотиснути Уряд виконати цю позицію!" - йдеться в повідомленні.
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