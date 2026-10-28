РФ готовит новый дрон-порт возле "Миллерово" мощностью до 100 запусков в сутки, - ГУР

Россия продолжает развивать инфраструктуру для запуска ударных беспилотников по украинским городам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

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До 100 запусков в сутки: темпы строительства и логистическое преимущество возле "Миллерово"

Как отмечается, спутниковые снимки подтверждают обустройство новой площадки для запуска БПЛА вблизи военного аэродрома "Миллерово" в Ростовской области, граничащей с временно оккупированной территорией Луганской области.

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Модифицированные "Герань-4" и "Герань-5": новые реактивные двигатели и оптическая навигация

Конфигурация объекта свидетельствует о том, что он предназначен для подготовки и запуска реактивных ударных беспилотников: вероятно, "Герань-4" и "Герань-5", а также их модификаций.

По предварительным оценкам, после завершения строительства площадка сможет обеспечивать до 100 запусков в сутки. Фактическая интенсивность ее использования будет зависеть от ряда факторов — поставок готовых беспилотников, наличия топлива и боевых частей для БПЛА, количества подготовленных расчётов, исправности оборудования и поставленных агрессором задач.

В конце августа 2026 года на указанном участке ещё не было заметных признаков активного строительства. К середине октября россияне уже обустроили там пусковые позиции и другую инфраструктуру.

Одним из объяснений высоких темпов строительства дронопорта может быть использование уже отработанных технических решений, а также концентрация ресурсов на создании относительно простой стартовой инфраструктуры.

"Строительство нового объекта для запуска БПЛА всего в 3,5 километрах от аэродрома "Миллерово" означает, что для его защиты россияне намерены использовать те же системы ПВО, которые прикрывают аэродром. Преимуществом при эксплуатации дронопорта также может стать общая дорожная, коммуникационная, логистическая инфраструктура и имеющиеся системы технического обеспечения", — отмечают в ГУР.

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Параллельно со строительством дронопорта Россия продолжает совершенствовать свои реактивные беспилотники. В частности, новая модификация "Герань-4" получила дополнительные средства автономной навигации, в том числе оптическую систему сопоставления изображений местности. Аналогичную систему интегрируют и в "Герань-5" — версию К5.

Кроме того, россияне оснастили "Герань-4" локализованным реактивным двигателем и новой боевой частью, предназначенной для поражения мостовых конструкций и опор линий электропередачи.

Новые модификации реактивных дронов агрессора направлены на повышение точности автономной навигации и расширение возможностей разрушения украинской инфраструктуры, в частности гражданской, а значит — на продолжение геноцидной войны России против Украины.

Новый дрон-порт дополняет уже существующую российскую сеть объектов для запуска БПЛА, которая насчитывает не менее 12 стационарных площадок.

Подготовка к зимним атакам: РФ расширяет сеть площадок для запуска дронов

Строительство объекта в Ростовской области может быть частью подготовки России к увеличению интенсивности ударов по территории Украины, в частности в зимний период.

Характеристики дронов "Герань-4" и "Герань-5" позволяют атаковать цели на расстоянии до 770 и 950 километров соответственно, что ставит под угрозу не только Украину, но и соседние государства.