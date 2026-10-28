Жительнице Ивано-Франковска грозит три года за решеткой за сожжение украинского флага

В центре Ивано-Франковска 47-летняя местная жительница публично подожгла государственный флаг Украины. За содеянное ей грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

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Инцидент произошел 27 октября около 15:20 на улице Независимости. Очевидцы увидели, как женщина подожгла украинский флаг, и вызвали правоохранителей.

Полицейские установили личность нарушительницы и доставили её в Ивано-Франковское районное управление полиции.

"Ранее она не была судима, однако попадала в поле зрения правоохранительных органов из-за имущественных правонарушений", — отметили в полиции.

По факту публичного осквернения государственного символа следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от 17 до 68 тысяч гривен, пробационный надзор на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

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