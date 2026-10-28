Три роки за ґратами загрожує жительці Івано-Франківська за спалення українського прапора
У центрі Івано-Франківська 47-річна місцева мешканка публічно підпалила Державний прапор України. За скоєне їй загрожує кримінальна відповідальність.
Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає Цензор.НЕТ.
Інцидент стався 27 жовтня близько 15:20 на вулиці Незалежності. Очевидці побачили, як жінка підпалила український прапор, та викликали правоохоронців.
Поліцейські встановили особу порушниці та доставили її до Івано-Франківського районного управління поліції.
"Раніше вона не була судима, однак потрапляла в поле зору правоохоронців через майнові правопорушення", – зазначили в поліції.
За фактом публічної наруги над державним символом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає штраф від 17 до 68 тисяч гривень, пробаційний нагляд на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.
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