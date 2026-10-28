Три роки за ґратами загрожує жительці Івано-Франківська за спалення українського прапора

У центрі Івано-Франківська 47-річна місцева мешканка публічно підпалила Державний прапор України. За скоєне їй загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає Цензор.НЕТ.

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Інцидент стався 27 жовтня близько 15:20 на вулиці Незалежності. Очевидці побачили, як жінка підпалила український прапор, та викликали правоохоронців.

Поліцейські встановили особу порушниці та доставили її до Івано-Франківського районного управління поліції.

"Раніше вона не була судима, однак потрапляла в поле зору правоохоронців через майнові правопорушення", – зазначили в поліції.

За фактом публічної наруги над державним символом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 17 до 68 тисяч гривень, пробаційний нагляд на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

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