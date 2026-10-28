Риски для свободы слова и собственности: общественные организации и СМИ выступили с заявлением против принятия нового Гражданского кодекса

Более 50 общественных организаций и СМИ призвали народных депутатов не принимать проект нового Гражданского кодекса№ 15150. Законодательную инициативу, которую весной представил на рассмотрение Верховной Рады спикер Руслан Стефанчук и которая вызвала масштабные уличные протесты, уже готовят ко второму чтению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие риски существуют?

Против принятия этого документа в своих заявлениях выступили десятки организаций, в частности "Зеркало недели", Институт массовой информации, "Детектор медиа", общественная инициатива "Игла", Центр прав человека ZMINA, "Экология — Право — Человек", "Украинская природоохранная группа", WWF-Украина, "Терен" и другие организации.

Один из ключевых аргументов подписантов — риск потери правовой преемственности. Действующий Гражданский кодекс применяется более 22 лет, и за это время суды выработали практику, на которую опираются граждане, бизнес и государство. Полная замена кодекса нивелирует применение части устоявшихся правовых выводов и может создать правовую неопределенность.

Авторы заявления предупреждают, что в случае принятия проект создает риски также для защиты государственной, коммунальной и частной собственности, свободы слова, права на неприкосновенность частной жизни, а также прав женщин, детей и ЛГБТИК+ людей. В то же время подписанты поддерживают модернизацию гражданского законодательства и его приведение в соответствие с европейскими стандартами путем внесения изменений в действующий Гражданский кодекс. Они подчеркивают, что такие изменения требуют надлежащего общественного обсуждения и оценки возможных последствий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет церквей обсудил с представителем ВР разработку нового Гражданского кодекса

Комментарии

Председатель общественной инициативы "Игла" Ирина Федорив отмечает:

"Мы рискуем не просто изменить правила, а обесценить десятилетия работы судов. За более чем 22 года Верховный Суд наработал ценную практику, которая помогает государству и общинам возвращать незаконно отчужденное имущество. Но наибольшие риски новый Гражданский кодекс может создать для государственной собственности — в частности, объектов, ограниченных в обороте, имущества, необходимого для выполнения государством своих основных функций и обеспечения обороноспособности, объектов права собственности украинского народа и земли, выведенной из гражданского оборота. Это имущество составляет материальную основу суверенитета Украины, и его потеря будет иметь последствия не только для государства сегодня, но и для будущих поколений. Новые правила, в частности из-за исковой давности и чрезмерной зависимости от записей в реестрах, могут существенно затруднить возвращение незаконно отчужденного имущества. Гражданский кодекс не идеален, но его можно совершенствовать точечными изменениями, а не заменять полностью новым документом".

Документ также создает риски не только для защиты собственности, но и для прав человека и свободы слова. Главный редактор группы изданий "Детектор медиа" Наталья Лигачева объясняет:

"Это и "право на забвение", которое приведет к требованиям удаления архивных материалов. И ограничение публикации общественно значимой переписки юридических лиц. И чрезмерно широкое "право на ответ", даже когда обнародованная информация является достоверной и т. д. Средства массовой информации уже подчеркивали, что в такой редакции Гражданский кодекс существенно ограничит право общества знать и, соответственно, контролировать деятельность власти, публичных лиц. Зато предоставит больше возможностей для злоупотреблений властью. Это неприемлемо для страны, которая такой ценой отстаивает демократию".

Для граждан сведение судебной практики к нулю может означать более длительные судебные процессы, дополнительные расходы и менее предсказуемые решения судебной системы. Для бизнеса — рост правовой неопределенности, а для государства — дополнительная нагрузка на судебную систему.

Общественные организации и СМИ, поддерживающие изложенную позицию, могут присоединиться к заявлению, заполнив форму.

Читайте также: В новый Гражданский кодекс внесут поправки, касающиеся военных и репродуктологии, и будут искать компромисс с ЛГБТК+ и Советом церквей, - Стефанчук

Что предшествовало?

Напомним, после принятия Гражданского кодекса в первом чтении в мае в Украине начались массовые уличные протесты. За несколько часов граждане собрали более 29 000 подписей под петицией к Владимиру Зеленскому с требованием наложить вето на проект в случае его дальнейшего принятия.

К законодательной инициативе народные депутаты подали более 15 000 поправок — это антирекорд за всю историю работы этого созыва парламента.

Один из судей-спикеров Верховного Суда подчеркнул, что принятие нового кодекса в столь сжатые сроки выглядит экстраординарно и может привести к правовому хаосу и потере ориентиров как для судей, так и для общества.