В новый Гражданский кодекс внесут поправки, касающиеся военных и репродуктологии, и будут искать компромисс с ЛГБТК+ и Советом церквей, - Стефанчук

В ходе подготовки проекта нового Гражданского кодекса ко второму чтению планируется учесть большинство существенных поправок, в частности касающихся репродуктологии и прав военнослужащих. Авторы документа также ищут компромисс между предложениями религиозных организаций и представителей ЛГБТК+.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", об этом заявил председатель Верховной Рады и один из инициаторов законопроекта Руслан Стефанчук. Работа над новой редакцией Гражданского кодекса продолжается, а в качестве основы парламент утвердил ее в апреле 2026 года.

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По словам Стефанчука, в законопроект поступило большое количество поправок. Часть из них он назвал "спамом", однако подчеркнул, что среди предложений есть много содержательных, которые сейчас прорабатывает рабочая группа.

Помимо депутатских поправок, анализируются предложения, полученные в ходе консультаций с представителями юридических учебных заведений и центров, общественных организаций и других общественных групп.

В частности, изменения коснутся вопросов репродуктологии, прав и интересов военнослужащих и фермеров. Также при доработке документа должны быть учтены предложения, озвученные на встречах со Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций и представителями ЛГБТК+.

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"У каждого мы хотим найти те моменты, которые приблизят компромисс по этому законопроекту. Гражданский кодекс — это уникальный кодекс, который должен обеспечить баланс и компромисс во всем обществе", — заявил Стефанчук.

В то же время конкретной даты рассмотрения законопроекта во втором чтении пока нет. По словам председателя Верховной Рады, приоритетом при работе над документом является его качество, а не скорость принятия.

Дискуссии вокруг нового Гражданского кодекса

Проект нового Гражданского кодекса ранее вызвал общественные дискуссии. Одним из наиболее обсуждаемых положений стала возможность в определенных случаях снизить брачный возраст до 14 лет. После критики эту норму пообещали исключить.

Критики законопроекта также поднимали вопрос о понятиях "добропорядочности" и "аморального поведения", а правозащитные организации выражали озабоченность в отношении положений, касающихся правового признания однополых пар.

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