ЛГБТИК+ сообщество проводит акцию "ЛьвовПрайд": требует отзыва проекта нового Гражданского кодекса. ФОТО
В воскресенье, 7 июня, в центре Львова стартовало правозащитное мероприятие "ЛьвовПрайд 2026". В этом году акция посвящена вопросам правового признания ЛГБТИК+-сообщества в контексте евроинтеграционных обязательств Украины, а также критике предложенной новой редакции Гражданского кодекса Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Что известно?
Акция проходит в центре города — на площади возле Оперного театра. В целях безопасности место окружили металлическими барьерами. Также на месте присутствовали десятки сотрудников полиции и Национальной гвардии, которые охраняли квартал, где происходило событие.
Мероприятие началось в 10:00. Участники прайда вышли на площадь с тематическими транспарантами и плакатами, среди которых: "Смысл в любви", "Любовь — это не преступление", а также скандировали лозунг: "Живи, люби, права не отдавай".
Председатель организации "Феминистская мастерская" Ольга Ященко отметила, что "ЛьвовПрайд 2026" проходит под общим лозунгом "За настоящие традиции" и концептуально разделен на две большие части:
- Законодательный протест: Активисты выступают против действующего проекта нового Гражданского кодекса, требуя его немедленного отзыва или существенной доработки. Организаторы требуют включить в кодекс официальное признание однополых партнерств и семей ЛГБТИК+, существенно упростить процедуру признания гендерной идентичности и ускорить внедрение стандартов МКБ-11 в Министерстве здравоохранения. Отдельным требованием является ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершенные на почве ненависти.
- Культурное присвоение: Правозащитники стремятся продемонстрировать, что являются неотъемлемой частью украинского общества и его истории. В рамках этой части мероприятия во Львове символически организовали первую галицкую лесбийскую свадьбу.
Контрмитинг оппонентов
Параллельно рядом с местом проведения прайда проходила акция противников ЛГБТ-движения. Они держали в руках плакаты с лозунгами "Идея нации — против дегенерации", "Традиционная семья — надежное будущее нации" и активно скандировали патриотические лозунги.
На данный момент о столкновениях или нарушениях правопорядка не сообщается.
- Отметим, что львовская акция открывает серию аналогичных мероприятий по всей стране. В этом году украинские прайды с аналогичным пакетом правозащитных и законодательных требований запланированы также к проведению в Киеве и Харькове.
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Свій ото брєд
Ну дуже розумно під час війни... ну *** же ж туди в ковіньку... Фейспалм..
Стражденьці))
+1 Зазвичай один прайд налічує від 5 до 6 дорослих левиць. Уся група становить сімейну зграю, чисельність якої може досягати 30-40 особин, куди також входять 1-3 дорослі самці та їхні дитинчата.Більше інформації про соціальну структуру левів ви можете знайти на сторінці Лев - Вікіпедія та статті Лев - Рівненський зоопарк.Чи цікавить вас:Чому всі самки в прайді є родичками?Як левиці розподіляють ролі під час полювання?Розкажіть, що саме вас цікавить найбільше!
- Парад копрофілів, сер.
- Так? І що ж вони хочуть?
- Вони всього лише відстоюють свої права на рівність, сер.
- Не зрозумів. Їм хтось не дає їсти лайно вдома?
- Та ні, сер. Вони не хочуть їсти його тільки вдома. Вони виступають за те, щоб лайно продавалося у всіх закладах громадського харчування, щоб на перехрестях можна було легко купити лайно на паличці, а в ресторані без проблем замовити гівна на лопаті.
- Але це ж нудотно і абсолютно не природно, Джордж.
- Ну чому ж, сер? Це вроджене, генетика. Вони такими народилися і ми повинні це поважати.
- Джордж, я правильно розумію, що якщо вони доб'ються свого, то в моєму улюбленому кафе на розі, разом з полуничним суфле подаватимуть гівно на тарілочці ???
- Абсолютно вірно, сер. Копрофіли абсолютно нормальні люди і мають право істи своє улюблене блюдо під час обіду, не приховуючи своїх уподобань.
- Боже, та мене ж просто знудить на місці!
- Пане професоре, ну як Ви можете ?! Це ж абсолютно не толерантно. Вас за таке як мінімум оштрафують, а як максимум посадять. І до речі, сер, один знаменитий психіатр свого часу сказав щось на кшталт: "якщо Вам не подобаються копрофіли, то, цілком можливо, що Ви насправді теж копрофіл, просто прихований". Я не ручаюсь за достовірність фрази, але все ж прислухайтеся до себе, можливо Вас чекають свіжі смакові відкриття ...
Без їхньої участі такі заходи не можна проводити.
Наче в різних країнах живуть люди
написаний стефанчуком новий ЦК справді є навіть не кроком, а стрибком назад, десь до росії та інших атворитарних країн.
жити за цим кодексом, в разі його прийняття, будуть не тільки представники ЛГБТ, а й ті, хто обурюються в коентарях та й всі ми.
то може вам, панство, замислитись, як так вийшло, що ваші права вийшла відстоювати ЛГБТ спільнота, а все на що спромоглися ви - поливати їх брудом.