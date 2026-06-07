ЛГБТИК+ сообщество проводит акцию "ЛьвовПрайд": требует отзыва проекта нового Гражданского кодекса. ФОТО

В воскресенье, 7 июня, в центре Львова стартовало правозащитное мероприятие "ЛьвовПрайд 2026". В этом году акция посвящена вопросам правового признания ЛГБТИК+-сообщества в контексте евроинтеграционных обязательств Украины, а также критике предложенной новой редакции Гражданского кодекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Что известно?

Акция проходит в центре города — на площади возле Оперного театра. В целях безопасности место окружили металлическими барьерами. Также на месте присутствовали десятки сотрудников полиции и Национальной гвардии, которые охраняли квартал, где происходило событие.

Мероприятие началось в 10:00. Участники прайда вышли на площадь с тематическими транспарантами и плакатами, среди которых: "Смысл в любви", "Любовь — это не преступление", а также скандировали лозунг: "Живи, люби, права не отдавай".

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Председатель организации "Феминистская мастерская" Ольга Ященко отметила, что "ЛьвовПрайд 2026" проходит под общим лозунгом "За настоящие традиции" и концептуально разделен на две большие части:

Законодательный протест: Активисты выступают против действующего проекта нового Гражданского кодекса, требуя его немедленного отзыва или существенной доработки. Организаторы требуют включить в кодекс официальное признание однополых партнерств и семей ЛГБТИК+, существенно упростить процедуру признания гендерной идентичности и ускорить внедрение стандартов МКБ-11 в Министерстве здравоохранения. Отдельным требованием является ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершенные на почве ненависти.

Активисты выступают против действующего проекта нового Гражданского кодекса, требуя его немедленного отзыва или существенной доработки. Организаторы требуют включить в кодекс официальное признание однополых партнерств и семей ЛГБТИК+, существенно упростить процедуру признания гендерной идентичности и ускорить внедрение стандартов МКБ-11 в Министерстве здравоохранения. Отдельным требованием является ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершенные на почве ненависти. Культурное присвоение: Правозащитники стремятся продемонстрировать, что являются неотъемлемой частью украинского общества и его истории. В рамках этой части мероприятия во Львове символически организовали первую галицкую лесбийскую свадьбу.

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Контрмитинг оппонентов

Параллельно рядом с местом проведения прайда проходила акция противников ЛГБТ-движения. Они держали в руках плакаты с лозунгами "Идея нации — против дегенерации", "Традиционная семья — надежное будущее нации" и активно скандировали патриотические лозунги.







На данный момент о столкновениях или нарушениях правопорядка не сообщается.

Отметим, что львовская акция открывает серию аналогичных мероприятий по всей стране. В этом году украинские прайды с аналогичным пакетом правозащитных и законодательных требований запланированы также к проведению в Киеве и Харькове.

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