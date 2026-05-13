Мэр Ивано-Франковска Марцинкив приравнял ЛГБТИК+ к фашизму, коммунизму и "путинизму"
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив раскритиковал прошедшую в городе 10 мая акцию протеста против проекта нового Гражданского кодекса. Он сравнил ЛГБТИК-сообщество с "идеологиями, направленными против человечества".
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
На протест 10 мая вышли 300 человек. Участники и участницы выступили против положений документа, которые могут ограничить права женщин, ЛГБТИК+ сообщества и военных, а также создать риски в сфере собственности и земельных отношений.
Заявление чиновника
Марцинкив признал, что Гражданский кодекс не идеален и требует доработки. В то же время он раскритиковал то, что акции подаются "под соусом защиты ЛГБТ-сообщества".
"Я считаю, что Украина этого не должна допустить. Есть человеконенавистнические идеологии, такие как коммунизм, путинизм, фашизм. Они основываются на ненависти к человеку. Поэтому я могу приравнять также ЛГБТ-идеологию к ненавистной идеологии", — сказал городской голова.
Марцинкив также назвал "кощунством" проведение акций протеста в День матери и заявил, что ЛГБТИК-сообщество якобы "пропагандирует идеологию без детей".
- Ранее ZMINA писала, что в Ивано-Франковске после акции протеста против новой редакции Гражданского кодекса произошло нападение на участниц мероприятия. Активистки также заявили о психологическом давлении со стороны правоохранителей во время попытки подать заявление в полицию.
Что известно о новом Гражданском кодексе
- Напомним, что 28 апреля депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении проект нового Гражданского кодекса.
- Первую редакцию кодекса опубликовали 22 января. Через пять дней 26 общественных организаций совместно заявили, что поправки к кодексу противоречат европейскому законодательству и требованиям ЕС для получения членства в Союзе.
В частности, речь шла о статье, которая снижала брачный возраст для девушек с ранней беременностью до 14 лет. Позже норму о браке с 14 лет убрали, а впоследствии те же депутаты во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком подали альтернативный проект кодекса, который 28 апреля в первом чтении принял парламент.
- Правозащитные организации указывали, что проект закона содержит нормы, дискриминирующие ЛГБТИК+ людей и противоречащие обязательствам Украины при вступлении в ЕС. В частности, однополые партнеры не будут признаваться семьей.
В Киеве 5 мая несколько сотен человек вышли на митинг против нового Гражданского кодекса.
