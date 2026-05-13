РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11599 посетителей онлайн
Новости Принятие нового Гражданского кодекса
2 120 47

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив приравнял ЛГБТИК+ к фашизму, коммунизму и "путинизму"

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив раскритиковал прошедшую в городе 10 мая акцию протеста против проекта нового Гражданского кодекса. Он сравнил ЛГБТИК-сообщество с "идеологиями, направленными против человечества".

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На протест 10 мая вышли 300 человек. Участники и участницы выступили против положений документа, которые могут ограничить права женщин, ЛГБТИК+ сообщества и военных, а также создать риски в сфере собственности и земельных отношений.

Заявление чиновника

Марцинкив признал, что Гражданский кодекс не идеален и требует доработки. В то же время он раскритиковал то, что акции подаются "под соусом защиты ЛГБТ-сообщества".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый Гражданский кодекс не дискриминирует ЛГБТ-сообщество, — Стефанчук

"Я считаю, что Украина этого не должна допустить. Есть человеконенавистнические идеологии, такие как коммунизм, путинизм, фашизм. Они основываются на ненависти к человеку. Поэтому я могу приравнять также ЛГБТ-идеологию к ненавистной идеологии", — сказал городской голова.

Марцинкив также назвал "кощунством" проведение акций протеста в День матери и заявил, что ЛГБТИК-сообщество якобы "пропагандирует идеологию без детей".

  • Ранее ZMINA писала, что в Ивано-Франковске после акции протеста против новой редакции Гражданского кодекса произошло нападение на участниц мероприятия. Активистки также заявили о психологическом давлении со стороны правоохранителей во время попытки подать заявление в полицию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый Гражданский кодекс Украины доработают перед вторым чтением в Раде, - Качка

Что известно о новом Гражданском кодексе

  • Напомним, что 28 апреля депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении проект нового Гражданского кодекса.
  • Первую редакцию кодекса опубликовали 22 января. Через пять дней 26 общественных организаций совместно заявили, что поправки к кодексу противоречат европейскому законодательству и требованиям ЕС для получения членства в Союзе.

В частности, речь шла о статье, которая снижала брачный возраст для девушек с ранней беременностью до 14 лет. Позже норму о браке с 14 лет убрали, а впоследствии те же депутаты во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком подали альтернативный проект кодекса, который 28 апреля в первом чтении принял парламент.

  • Правозащитные организации указывали, что проект закона содержит нормы, дискриминирующие ЛГБТИК+ людей и противоречащие обязательствам Украины при вступлении в ЕС. В частности, однополые партнеры не будут признаваться семьей.

В Киеве 5 мая несколько сотен человек вышли на митинг против нового Гражданского кодекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый Гражданский кодекс может уничтожить антикоррупционные расследования и механизмы финансового мониторинга, — YouControl

Автор: 

Ивано-Франковск (819) ЛГБТ-сообщество (334) Марцинкив Руслан (95) Гражданский кодекс (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Якби не було в країні людей нетрадиційної орієнтації то і проблеми не існувало б. Як на мене приватне життя має бути приватним і виносити на публіку це не потрібно, особливо влаштовувати гейпаради, це не те що потребує уваги. Особливо молоді.
показать весь комментарий
13.05.2026 23:52 Ответить
+8
Проблема в державі не через геїв, а через пдрсів. А це не варто плутати
показать весь комментарий
13.05.2026 23:57 Ответить
+7
Учасники й учасниці виступили проти положень документа, які можуть обмежити права жінок

Мабуть обежують права, цих "участниці", щодо "мобілізації"?
показать весь комментарий
13.05.2026 23:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Ну , тепер у нас є все ..." (анекдот)
показать весь комментарий
13.05.2026 23:46 Ответить
Якби не було в країні людей нетрадиційної орієнтації то і проблеми не існувало б. Як на мене приватне життя має бути приватним і виносити на публіку це не потрібно, особливо влаштовувати гейпаради, це не те що потребує уваги. Особливо молоді.
показать весь комментарий
13.05.2026 23:52 Ответить
проблема цього контингенту навіть не у парадах, а у тому, що їм усе мало, мало і мало. Спочатку їм треба парад. Потім - змусити інших стати такимиж. Змусити у макдональдсах, на святкових заходах, у школах і навіть церквах вивішувати їхні кольорові ганчірки. Потім змусити вносити зміни про "різноманіття", щоб на усіх сайтах було купа вибору придуманих гендерів окрім справжніх. А найгірше те, що у випадку об"єктивної відмови, скажімо, взяти на роботу - вони радо затягають по судам, прикраваючи свою позицію буцім-то "гендерною упередженістю". Для них це - давно не про права та утиски - це легалізований спосіб внаглу буром лізти вперед без вазелину, на будь-яке об"єктивне зауваження чи вимогу , волаючи "ти ущімляєш моі права, патамушта я ***й".
показать весь комментарий
14.05.2026 00:40 Ответить
"Потім - змусити інших стати такимиж"... Бачу, тебе вже змусили.
показать весь комментарий
14.05.2026 02:09 Ответить
Учасники й учасниці виступили проти положень документа, які можуть обмежити права жінок

Мабуть обежують права, цих "участниці", щодо "мобілізації"?
показать весь комментарий
13.05.2026 23:54 Ответить
ЛГБТІКА2SLGBTQIAGSRM±WSWМСМ*"№;;%::??**
показать весь комментарий
13.05.2026 23:54 Ответить
Проблема в державі не через геїв, а через пдрсів. А це не варто плутати
показать весь комментарий
13.05.2026 23:57 Ответить
При цьому пан Мер належить явно до других...
показать весь комментарий
14.05.2026 00:03 Ответить
Так, цьому меру краще було б організовувати не "мовні патрулі", а займатись створенням МВГ чи операторів перехоплювачів, щоб ворожі дрони не долітали у такий глибокий тил...
показать весь комментарий
14.05.2026 00:28 Ответить
так і є
показать весь комментарий
13.05.2026 23:57 Ответить
"Два десятки років працював у одному колективі з "геєм" і ніхто не знав про це - поки він не почав говорить про його дискримінацію за його погляди на статеві стосунки! Тепер всі знають що він - "під****с"!
показать весь комментарий
14.05.2026 00:03 Ответить
Хто тебе за язика тягнув..
показать весь комментарий
14.05.2026 00:10 Ответить
А тебе?
Ти ж 3 вересня 2025 року, в 4 години ночі, попрощався зі мною, на форумі, і урочисто пообіцяв, що зі мною не будеш спілкуваться... Виходить, що ти - "не хазяїн свого слова"? Знаєш, як таких людей називають? "Брехунами" і "п********ми"...
показать весь комментарий
14.05.2026 00:21 Ответить
Свербить дубло? Скористайся пляшкою або черенком,як тобі подобається..тьху..
показать весь комментарий
14.05.2026 00:49 Ответить
У тебе є досвід? Ділишся?
показать весь комментарий
14.05.2026 00:52 Ответить
тьху на тебе,на *******..
показать весь комментарий
14.05.2026 01:08 Ответить
....................
показать весь комментарий
14.05.2026 01:16 Ответить
Був людина ,як людина ,а став пі….м
показать весь комментарий
14.05.2026 02:29 Ответить
Був нормальним геєм зі своїм приватним життям, а став реальним підр***ом
показать весь комментарий
14.05.2026 00:11 Ответить
Для них це - давно не про права та утиски - це легалізований спосіб внаглу буром лізти вперед без вазелину, на будь-яке об"єктивне зауваження чи вимогу , волаючи "ти ущімляєш моі права, патамушта я ***й".
показать весь комментарий
14.05.2026 00:41 Ответить
Я знаю... Колишній однокурсник, який працював у колонії юристом, розказував, що йому один такий, на повному серйозі, доводив, що справжня любов може буть лише одностатева... А статеві стосунки між чоловіком та жінкою - лише фізіологічна потреба, для продовження роду людського... От така у них "філософія"...
показать весь комментарий
14.05.2026 00:58 Ответить
Він постійно вночі у ліжку скаржився тобі про дискримінацію? Це вже дійсно занадто.
показать весь комментарий
14.05.2026 02:12 Ответить
Оці гейпаради схожі по суті своїй з тітками від церкви, які перед тобою стають на шляху і тичуть перед очі свої брошурки. Чого ото сунути всім перед очі своє приватне життя? Вам воно подобається? Так це ваша особиста справа, хіба хтось забороняє?
показать весь комментарий
14.05.2026 00:04 Ответить
Це про "Свідків Єгови"? Знаєм таке... Недалеко від мого дому стоять такі... Кожен день... Я їх називаю "Торговці божою благодаттю"... Липучі та надоїдливі, "як мухи в Спасівку..."
показать весь комментарий
14.05.2026 00:51 Ответить
Мабуть старим геям не вистачає молодих, от вони і проводять регулярну рекламу
показать весь комментарий
14.05.2026 00:08 Ответить
"Учасники й учасниці виступили проти положень документа, які можуть обмежити права жінок, ЛГБТІК+ спільноти та військових, а також створити ризики у сфері власності й земельних відносин. "

Але вгодований заброньований пітор побачив саме про ЛГБТ.
І що характерно цензорні ********-коментатори також.
показать весь комментарий
14.05.2026 00:08 Ответить
Нічого дивного, звичайна асоціація, бо раніше постійно проводилися гейпаради, а це хіба не ті ж яйця, тільки вид збоку?
показать весь комментарий
14.05.2026 00:14 Ответить
Цей Марцинків, доволі дивний... Під час експерименту глобалістів - "коронавірус", він активно виступав за "вакцинацію" невідомими препаратами. А зараз, виступає проти ініціативи глобалістів, про будь-яку "толерантність".
показать весь комментарий
14.05.2026 00:13 Ответить
Нам якраз потрібна позитивна пропаганда.
І засудження невгамовних вирожденців ,. Так , саме вирожденців! Які лізуть зі свїми маячнямт
показать весь комментарий
14.05.2026 00:19 Ответить
У нас у країні усе добре, усюди порядок, от тільки з цим розберемось і зажівьооом!
Да?!
******** делать нех*й?
показать весь комментарий
14.05.2026 00:50 Ответить
Що його подружка оказлась гєем? Ну нiчого, звикне)))
показать весь комментарий
14.05.2026 01:46 Ответить
Мы же в Европу собрались
А там лесбиянки и геи - дело житейское
Шо вы все так возбудились, мужики?
Вы бы вместо чата и новостей про гей- парад
Пошли бы к женам , занялись бы с женами любовью
Чтобы не забыть- как это делается....
Шучу,конечно
Но не сильно..
показать весь комментарий
14.05.2026 01:59 Ответить
Насчет человеконенвистной идеалогии перебор, но делать однополые связи, которые не могут дать потомства - нормой это тоже неправильно. Не говоря уже об психологических проблемах данных людей
показать весь комментарий
14.05.2026 02:02 Ответить
Всі їх психологічні проблеми від переслідування печерними рагулями, які вважають, що мають право сувати свого носа в чужі труси.
показать весь комментарий
14.05.2026 03:58 Ответить
Таких всегда гоняли и будут гонять, потому что это не есть нормально. А женщинам я бы посоветовал вместо поддержки леваков, задуматься о причинно-следственной связи. Потому что вы славитесь поддержкой бедных угнетенных иммигрантов, геев с трансами итд. А потом удивляетесь, в тиндере пишите "арабы не пишите мне" или удивляетесь почему район по дороге на работу стал небезопасным. Или почему уволили друга на работе потому что плохо высказался о сотруднике гее, а это компания не одобряет т.к им бабки важнее, а я законе уже прописано что шутить над геем нельзя ибо это буллинг и дискриминациия. Или в школах начали учить ваших детей сказок о двух принцах и ваш ребенок вместо внуков получил заболевание и вы опять же не сможете ничего сделать, потому что в законе за это штрав или еще хуже. Все начинается с малого.
показать весь комментарий
14.05.2026 04:46 Ответить
А насчёт юридических брав для угнетенных. Можно принять какой-нибудь законопроект про партнёрства, это даст им возможность получить юридические права схожие с супругами и при этом не будет нарушать семейный кодекс. И не этом все, не должно меньшинство диктовать свои правила большинству. И точка
показать весь комментарий
14.05.2026 04:50 Ответить
Ой прид#рок. Т.е жить на налоги геев он может, ср#ку его на фронте защищать они могут, а прав иметь не могут. Так это и есть дискриминация. Ничем не отличающаяся от религиозной, половой, национальной, рассовой и всех прочих видов дискриминации, которые присущи перечисленным идеологиям.
Очередной долбо#б!!!
показать весь комментарий
14.05.2026 02:10 Ответить
Прикро не те, що він дов...б, а те, що більшість його виборців та місцевих коментаторів з ним погоджуються.
показать весь комментарий
14.05.2026 02:15 Ответить
Біблія називає такі збочення мерзотою.
За таке було знищено вогнем содом та Гоморру
показать весь комментарий
14.05.2026 02:18 Ответить
Там балластику и крылатые обещают сегодня в огромное количество
А мужики ГЕЙ - ПАРАД в чаті ОБСУЖДАЮТ
Такой народ точно невозможно победить
показать весь комментарий
14.05.2026 02:41 Ответить
Гей-парад був на Червоній площі 9 травня. Погуглі значення слова "парад" спочатку.
показать весь комментарий
14.05.2026 03:55 Ответить
Раніше їх в дурку відправляли як збоченців в тепер називають ласкаво геями...🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.05.2026 03:38 Ответить
Та й досі підорські режими існують, в рашці прям зараз саджають.
показать весь комментарий
14.05.2026 03:54 Ответить
Правопєдофіли проти ЛГБТ.
показать весь комментарий
14.05.2026 03:51 Ответить
Единственное что радует, это то, что политики прекрасно понимают что в нашем обществе лгбт пропаганда не приживется, несмотря на все потуги левых. Поэтому будут на этом выезжать, хоть и популизм но несомненно на пользу обществу
показать весь комментарий
14.05.2026 04:56 Ответить
 
 