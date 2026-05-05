"Это не реформа, а откат": сотни людей вышли на протест в Киеве против нового Гражданского кодекса. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером во вторник, 5 мая, в Мариинском парке в Киеве несколько сотен человек вышли на митинг против нового Гражданского кодекса, который Верховная Рада поддержала в первом чтении.

Об этом сообщают hromadske, Укринформ и Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробнее о протесте

На месте собралось около 300-400 человек. Организатором акции выступила благотворительная организация "Марш женщин". Участники требуют, чтобы проект Гражданского кодекса доработали перед принятием во втором чтении, чтобы он не содержал норм, которые могут дискриминировать людей.

Люди скандируют "Позор" и держат в руках плакаты "Дерибан земли — это тоже часть добропорядочности", "Закон без меня против меня", "Дьявол носит 15150", "Господин Стефанчук, а вы достаточно добропорядочны?", "Развод — не привилегия", "800 страниц кринжа", "ЛГБТ-военные гибнут за это?" и другие.











Подобные акции в ближайшие дни должны пройти еще в Харькове, Львове, Виннице, Ивано-Франковске, Черновцах и Одессе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый Гражданский кодекс может уничтожить антикоррупционные расследования и механизмы финансового мониторинга, - YouControl







Что известно о новом Гражданском кодексе

Напомним, что 28 апреля депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении проект нового Гражданского кодекса.

Первую редакцию кодекса опубликовали 22 января. Через пять дней 26 общественных организаций совместно заявили, что поправки к кодексу противоречат европейскому законодательству и требованиям ЕС для получения членства в Союзе.

В частности, речь шла о статье, которая снижала брачный возраст для девушек с ранней беременностью до 14 лет. Позже норму о браке с 14 лет убрали, а впоследствии те же депутаты во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком подали альтернативный проект кодекса, который 28 апреля в первом чтении принял парламент.

Читайте также: No Kings: протесты против Трампа проходят в городах США

Согласно кодексу, при разводе суд по своему усмотрению может дать супругам время на "примирение", если это соответствует "добропорядочности". При этом в проекте нет четкого определения "добропорядочности", заявила нардеп Инна Совсун.

Правозащитные организации указывали, что проект закона содержит нормы, дискриминирующие ЛГБТИК+ людей и противоречащие обязательствам Украины при вступлении в ЕС. В частности, однополые партнеры не будут признаваться семьей.

Объединение "Голка" писало, что целью нового проекта является легализация незаконно отчужденного государственного и коммунального имущества. В частности, речь идет о лесах, побережье, археологических памятниках и объектах культурного наследия.

Читайте также: Налог на посылки: Инициаторы законопроекта до сих пор не знают, как будут растаможивать по 200 000 посылок в день, – Южанина