"Это не реформа, а откат": сотни людей вышли на протест в Киеве против нового Гражданского кодекса. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером во вторник, 5 мая, в Мариинском парке в Киеве несколько сотен человек вышли на митинг против нового Гражданского кодекса, который Верховная Рада поддержала в первом чтении.

Об этом сообщают hromadske, Укринформ и Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

На месте собралось около 300-400 человек. Организатором акции выступила благотворительная организация "Марш женщин". Участники требуют, чтобы проект Гражданского кодекса доработали перед принятием во втором чтении, чтобы он не содержал норм, которые могут дискриминировать людей.

  • Люди скандируют "Позор" и держат в руках плакаты "Дерибан земли — это тоже часть добропорядочности", "Закон без меня против меня", "Дьявол носит 15150", "Господин Стефанчук, а вы достаточно добропорядочны?", "Развод — не привилегия", "800 страниц кринжа", "ЛГБТ-военные гибнут за это?" и другие.

Акция протеста в Киеве против нового Гражданского кодекса, 5 мая 2026 года
Подобные акции в ближайшие дни должны пройти еще в Харькове, Львове, Виннице, Ивано-Франковске, Черновцах и Одессе.

Что известно о новом Гражданском кодексе

  • Напомним, что 28 апреля депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении проект нового Гражданского кодекса.
  • Первую редакцию кодекса опубликовали 22 января. Через пять дней 26 общественных организаций совместно заявили, что поправки к кодексу противоречат европейскому законодательству и требованиям ЕС для получения членства в Союзе.

В частности, речь шла о статье, которая снижала брачный возраст для девушек с ранней беременностью до 14 лет. Позже норму о браке с 14 лет убрали, а впоследствии те же депутаты во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком подали альтернативный проект кодекса, который 28 апреля в первом чтении принял парламент.

Согласно кодексу, при разводе суд по своему усмотрению может дать супругам время на "примирение", если это соответствует "добропорядочности". При этом в проекте нет четкого определения "добропорядочности", заявила нардеп Инна Совсун.

  • Правозащитные организации указывали, что проект закона содержит нормы, дискриминирующие ЛГБТИК+ людей и противоречащие обязательствам Украины при вступлении в ЕС. В частности, однополые партнеры не будут признаваться семьей. 

Объединение "Голка" писало, что целью нового проекта является легализация незаконно отчужденного государственного и коммунального имущества. В частности, речь идет о лесах, побережье, археологических памятниках и объектах культурного наследия.

Топ комментарии
а може ви вийдете за імпічмент бубочці якого ви вибрали довбні?
05.05.2026 21:05 Ответить
Шобла в один проєкт уперла все ? Ліси , узбережжя лгбт розлучення археологію шлюби ........Поки за лгбт та права жінок будуть протестувати дивись і ліси та узбережжя проканають
05.05.2026 21:06 Ответить
Цей законопрект не допрацьовувпти треба, а ним нагодувати її авторів.
05.05.2026 21:11 Ответить
05.05.2026 21:05 Ответить
в сортах гімна не розбираюсь. профіль не той
05.05.2026 21:14 Ответить
Не чіпайте Пана президента України бо це антисемітизм згідно нового закону України для українців. До 8 років тюрми за антисемітизм. Українці сидіть тихо бо тюрма і передова. Пакистанці яких вже завозять більш слухняні робітники та населення.
05.05.2026 21:16 Ответить
05.05.2026 21:20 Ответить
ну что,73% контуженых Кварталом? вы чем то недовольны? идите Зелупами по роялю постучите-попустит
05.05.2026 22:03 Ответить
Стефанчука з шоблою «служок» і зеленського з свириденко, спершу попередили про неправильні та неприпустимі їх спроби щодо Цивільної галіматні, та спроби поставити Українців, у позицію рабів московії!!
Портнов, їх уже чекає… РигоАНАЛІВ не чіпали….
Дякуємо Захисникам України, за дієву підтримку!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
05.05.2026 22:18 Ответить
Шось ти попутав старий ),ті що виходять зараз і до цього ,точно не вибирали Зелю .А ти би старий не піз…в ,а взяв би кортонку та вийшов допоміг😁
06.05.2026 02:16 Ответить
та я старий,але не дурний.
06.05.2026 07:29 Ответить
А ви?
06.05.2026 12:40 Ответить
а я голосував за Порошенка.
06.05.2026 12:47 Ответить
а чому б і не вийти, на жаль лайно яке бомбандерує Україну 5 років поспіль заважає.
Може попрасиш твого пахана путлера на піврочку припинити вбивати українців?
Ти ж явний ************. Ти зможеш.
А за ці піврочку українці нароблять і ракет і дронів.
06.05.2026 13:10 Ответить
а чому воно при Порошенку не бомбило?
06.05.2026 13:15 Ответить
Дід Степан
Анатолій Бойко #504832
Vitaliy Lutsenko #571454
Відповім всім одразу гівноїдам: не бомбило тому що що ви не служили на захисті України.
Мене наприклад бомбило в Опитному коло Донецька. Думаю що це тому що я там захищав Україну а не в інтернетах. У мене в у взводі був 60річний чоловік який просто забезпечував комфортне проживання підрозділу. Не позорь його.
І так ти не лох як як я і просто дозволив би захипити всю Україну лишби врятувати власну стару сраку.
Ракети- ок тискільки по датків власне сплатив 2015 року.
Ой ти ж не плательщьик податків, то чого ти чекав- певне рашню яка тебе на пляшку посадить.
То ж це питаннячко для всіх-вибажаєте платити податки чи оброк?
06.05.2026 13:55 Ответить
ось де твої ракети і дрони

06.05.2026 13:21 Ответить
А як інакше рабство узаконити?
05.05.2026 21:05 Ответить
дозволити одностатевим парам виховувати чужих діток
06.05.2026 14:42 Ответить
підтримую.
05.05.2026 21:06 Ответить
05.05.2026 21:06 Ответить
Ліси вирубують, водойми всихають, скоро не буде де повісити чи втопити москаля
05.05.2026 21:13 Ответить
не нервуй, найдем
05.05.2026 22:08 Ответить
Для того, щоб зорієнтуватися, нагадайте собі https://www.facebook.com/reel/2173570916730744 цю муйню...
05.05.2026 21:08 Ответить
Стефанчук по природі своїйрабовласник, тому для нього цілком доброзвичайно узаконити право на «ресурс» і все, що цей «ресус» має, від землі до житла, від пари взуття до останніх трусів, від права людей до права в якості «ресурсу» і ні на йоту більше.
Свинота
05.05.2026 21:10 Ответить
05.05.2026 21:11 Ответить
Антисемітизм бо вони проти Пана президента України. 8 років тюрми за антисемітизм і на передову змивати кров'ю злочин антисемітизму.
05.05.2026 21:12 Ответить
Це не закон а вінегрет - хто підтримав в першому читанні?
05.05.2026 21:13 Ответить
05.05.2026 21:16 Ответить
******** що проголосували за новий цивільний кодекс ДЕРИБАНУ - мають здохнути
05.05.2026 21:25 Ответить
То не влада то брехливі жадібні корумповані шакали
05.05.2026 21:25 Ответить
по списку депутатів що проголосували можна сказати хто крав ..
05.05.2026 21:30 Ответить
шо ж ти так несміло продаєш очко і рот?
ефективніше, гнида
05.05.2026 22:07 Ответить
зверніть увагу - депутати в більшості чоловіки, а на протестах одні жінки
пора бусифікувати депутатів
05.05.2026 22:04 Ответить
Цей, так званий "Цивільний кодекс", насправді руйнує систему цивільного права. Мета його створення, убезпечити корупціонерів,збільшення можливостей для шахраїв та судового свавілля. Він створений і прийнятий в турборежимі "фахівцями-цивілістами" - весільними фотографави, баристами, сексологінями. Цей ганебний законопроект взагалі повинен бути знятий з розгляду.
05.05.2026 22:18 Ответить
як думаєте найчесніший найшашличніший підпіше за один день?
06.05.2026 14:16 Ответить
Стефанчука треба посадити - він малорос і працює на рашу
05.05.2026 22:21 Ответить
Мудрий наріт,хулє.Замість боротися з джерелом цього кринжу-боряться з наслідками.Нікуя в цьому заповіднику ідіотів гарного не буде.
05.05.2026 23:16 Ответить
А як боротися з "джерелом"? Цей талончік вже прокомпостований.
06.05.2026 11:06 Ответить
А "Зєлю ГЕТЬ !!! ", - де ???
06.05.2026 08:26 Ответить
Що вам не подобається? До вас вже доводили - кому не подобається Зе-влада, міняйте громадянство!
06.05.2026 12:20 Ответить
Цікаво. Раз жіночкі вийшли, то може щось в тому новому кодексі є й гарного. Вони ж своє не провадять. Це ж не кріпаки чоловіки 25-60.
06.05.2026 14:05 Ответить
 
 