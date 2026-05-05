"Це не реформа, а відкат": сотні людей вийшли на протест у Києві проти нового Цивільного кодексу. ФОТОрепортаж

Увечері вівторка, 5 травня, у Маріїнському парку в Києві кілька сотень людей вийшли на мітинг проти нового Цивільного кодексу, який Верховна Рада підтримала в першому читанні.

На локації зібралося близько 300-400 людей. Організатором акції виступила благодійна організація "Марш жінок". Учасники вимагають, щоб проєкт Цивільного кодексу доопрацювали перед ухваленням у другому читанні, щоб він не містив норм, які можуть дискримінувати людей.

Люди скандують "Ганьба" і тримають в руках плакати "Дерибан землі — це теж частина доброзвичайності", "Закон без мене проти мене", "Диявол носить 15150", "Пане Стефанчук, а ви достатньо доброзвичайний?", "Розлучення – не привілей", "800 сторінок крінжі", "ЛГБТ-військові гинуть за оце?" та інші.











Подібні акції найближчими днями мають пройти ще у Харкові, Львові, Вінниці, Івано-Франківську, Чернівцях та Одесі.

Що відомо про новий Цивільний кодекс

Нагадаємо, що 28 квітня депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу.

Першу редакцію кодексу опублікували 22 січня. За п’ять днів 26 громадських організацій спільно заявили, що правки до кодексу суперечать європейському законодавству та вимогам ЄС, щоб отримати членство в Союзі.

Зокрема йшлося про статтю, яка знижувала шлюбний вік для дівчат з ранньою вагітністю до 14 років. Пізніше норму про шлюб з 14 прибрали, а згодом ті самі депутати на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком подали альтернативний проєкт кодексу, який 28 квітня в першому читанні ухвалив парламент.

Згідно з кодексом, при розлученні суд на свій розсуд може дати подружжю час на "примирення", якщо це відповідає "доброзвичайності". При цьому в проєкті немає чіткого визначення "доброзвичайності", заявила нардепка Інна Совсун.

Правозахисні організації вказували, що проєкт закону містить норми, що дискримінують ЛГБТІК+ людей та суперечать зобов’язанням України під час вступу до ЄС. Зокрема, одностатевих партнерів не визнаватимуть сім’єю.

Обʼєднання "Голка" писало, що метою нового проєкту є легалізація незаконно відчуженого державного та комунального майна. Зокрема, мова про ліси, узбережжя, археологічні пам’ятки та об’єкти культурної спадщини.

