"Це не реформа, а відкат": сотні людей вийшли на протест у Києві проти нового Цивільного кодексу. ФОТОрепортаж

Увечері вівторка, 5 травня, у Маріїнському парку в Києві кілька сотень людей вийшли на мітинг проти нового Цивільного кодексу, який Верховна Рада підтримала в першому читанні.

Про це повідомляють hromadske, Укрінформ та Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

На локації зібралося близько 300-400 людей. Організатором акції виступила благодійна організація "Марш жінок". Учасники вимагають, щоб проєкт Цивільного кодексу доопрацювали перед ухваленням у другому читанні, щоб він не містив норм, які можуть дискримінувати людей.

  • Люди скандують "Ганьба" і тримають в руках плакати "Дерибан землі — це теж частина доброзвичайності", "Закон без мене проти мене", "Диявол носить 15150", "Пане Стефанчук, а ви достатньо доброзвичайний?", "Розлучення – не привілей", "800 сторінок крінжі", "ЛГБТ-військові гинуть за оце?" та інші.

Акція протесту в Києві проти нового Цивільного кодексу, 5 травня 2026 року
Подібні акції найближчими днями мають пройти ще у Харкові, Львові, Вінниці, Івано-Франківську, Чернівцях та Одесі.

Що відомо про новий Цивільний кодекс

  • Нагадаємо, що 28 квітня депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу.
  • Першу редакцію кодексу опублікували 22 січня. За п’ять днів 26 громадських організацій спільно заявили, що правки до кодексу суперечать європейському законодавству та вимогам ЄС, щоб отримати членство в Союзі.

Зокрема йшлося про статтю, яка знижувала шлюбний вік для дівчат з ранньою вагітністю до 14 років. Пізніше норму про шлюб з 14 прибрали, а згодом ті самі депутати на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком подали альтернативний проєкт кодексу, який 28 квітня в першому читанні ухвалив парламент.

Згідно з кодексом, при розлученні суд на свій розсуд може дати подружжю час на "примирення", якщо це відповідає "доброзвичайності". При цьому в проєкті немає чіткого визначення "доброзвичайності", заявила нардепка Інна Совсун.

  • Правозахисні організації вказували, що проєкт закону містить норми, що дискримінують ЛГБТІК+ людей та суперечать зобов’язанням України під час вступу до ЄС. Зокрема, одностатевих партнерів не визнаватимуть сім’єю. 

Обʼєднання "Голка" писало, що метою нового проєкту є легалізація незаконно відчуженого державного та комунального майна. Зокрема, мова про ліси, узбережжя, археологічні пам’ятки та об’єкти культурної спадщини.

+32
а може ви вийдете за імпічмент бубочці якого ви вибрали довбні?
05.05.2026 21:05 Відповісти
+24
Шобла в один проєкт уперла все ? Ліси , узбережжя лгбт розлучення археологію шлюби ........Поки за лгбт та права жінок будуть протестувати дивись і ліси та узбережжя проканають
05.05.2026 21:06 Відповісти
+17
Цей законопрект не допрацьовувпти треба, а ним нагодувати її авторів.
05.05.2026 21:11 Відповісти
в сортах гімна не розбираюсь. профіль не той
Не чіпайте Пана президента України бо це антисемітизм згідно нового закону України для українців. До 8 років тюрми за антисемітизм. Українці сидіть тихо бо тюрма і передова. Пакистанці яких вже завозять більш слухняні робітники та населення.
ну что,73% контуженых Кварталом? вы чем то недовольны? идите Зелупами по роялю постучите-попустит
05.05.2026 22:03 Відповісти
Стефанчука з шоблою «служок» і зеленського з свириденко, спершу попередили про неправильні та неприпустимі їх спроби щодо Цивільної галіматні, та спроби поставити Українців, у позицію рабів московії!!
Портнов, їх уже чекає… РигоАНАЛІВ не чіпали….
Дякуємо Захисникам України, за дієву підтримку!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
05.05.2026 22:18 Відповісти
А як інакше рабство узаконити?
підтримую.
Ліси вирубують, водойми всихають, скоро не буде де повісити чи втопити москаля
не нервуй, найдем
Для того, щоб зорієнтуватися, нагадайте собі https://www.facebook.com/reel/2173570916730744 цю муйню...
Стефанчук по природі своїйрабовласник, тому для нього цілком доброзвичайно узаконити право на «ресурс» і все, що цей «ресус» має, від землі до житла, від пари взуття до останніх трусів, від права людей до права в якості «ресурсу» і ні на йоту більше.
Свинота
05.05.2026 21:10 Відповісти
Антисемітизм бо вони проти Пана президента України. 8 років тюрми за антисемітизм і на передову змивати кров'ю злочин антисемітизму.
Це не закон а вінегрет - хто підтримав в першому читанні?
05.05.2026 21:13 Відповісти
******** що проголосували за новий цивільний кодекс ДЕРИБАНУ - мають здохнути
То не влада то брехливі жадібні корумповані шакали
по списку депутатів що проголосували можна сказати хто крав ..
Вийшли лгбтешники.
шо ж ти так несміло продаєш очко і рот?
ефективніше, гнида
За очко говориш.І счаме ти і продався.
зверніть увагу - депутати в більшості чоловіки, а на протестах одні жінки
пора бусифікувати депутатів
Цей, так званий "Цивільний кодекс", насправді руйнує систему цивільного права. Мета його створення, убезпечити корупціонерів,збільшення можливостей для шахраїв та судового свавілля. Він створений і прийнятий в турборежимі "фахівцями-цивілістами" - весільними фотографави, баристами, сексологінями. Цей ганебний законопроект взагалі повинен бути знятий з розгляду.
Стефанчука треба посадити - він малорос і працює на рашу
Мудрий наріт,хулє.Замість боротися з джерелом цього кринжу-боряться з наслідками.Нікуя в цьому заповіднику ідіотів гарного не буде.
