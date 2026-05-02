Новий Цивільний кодекс може знищити антикорупційні розслідування та механізми фінмоніторингу, - YouControl

Загроза для журналістики та реєстрів: чим небезпечний новий Цивільний кодекс

У YouControl вважають, що ухвалення Цивільного кодексу у нинішній редакції відкине Україну на 10 років назад у сфері прозорості та протидії корупції. Юристи звернули увагу на низку норм, які можуть легалізувати видалення незручної інформації про корупціонерів, знищити механізми фінмоніторингу та дозволять компаніям приховувати "російський слід".

Про це йдеться у публікації YouControl, інформує Цензор.НЕТ.

"Право на забуття"

Зокрема, звертається увага на статтю 328, яка закріплює так зване "право на забуття". Відповідно до неї, фізична особа може вимагати видалити інформацію про себе з пошукових систем та баз даних не лише якщо вона недостовірна, а й якщо вона просто "втратила суспільний інтерес".

Зазначається, що у разі якщо ця норма запрацює, медіа та аналітичні системи будуть змушені або вилучити інформацію по особі або "відбілювати" репутацію таких діячів.

"Це повністю суперечить принципам прозорості та підзвітності дій, руйнує цілісність історичних корпоративних даних та робить неможливою процедуру перевірки контрагентів", - йдеться у публікації.

Приватність для юридичних осіб

Крім того, статті 345 та 353 гарантують юридичній особі право на власний "цифровий образ" (акаунти, персональні сторінки, цифрові профілі тощо) і прямо визначають: обробка даних щодо цифрового образу юридичної особи можлива лише за її згодою.

"Якщо захист персональних даних людини є зрозумілим концептом, то наділення юридичних осіб правом на "приватність" – це правовий нонсенс", - заявляють у YouControl.

Там наголошують, що діяльність компаній має бути абсолютно прозорою для забезпечення безпеки господарського обороту.

"Вимога отримувати згоду компанії на обробку її цифрового профілю – це легальний щит для рейдерів, фіктивних медіа та фіктивних фірм. На практиці це може обмежити можливість агрегування даних про податкові борги, судові рішення, санкції або зв’язки компаній у публічні досьє в аналітичних системах зокрема", - сказано в заяві.

Така норма може створити додаткові бар’єри для добросовісних учасників ринку та водночас — нові можливості для недоброчесних.

Кінець автоматизованої аналітики?

Ще одна загроза, на переконання юристів, криється у статтях 321, 332 та 336, що регламентують право фізичної особи на цифровий особистий простір та цифрову приватність.

"Як працюють сучасні OSINT-системи та комплаєнс-сервіси? Вони автоматично агрегують відкриті дані (ЄДР, судові реєстри, бази НАЗК) та формують аналітичне досьє (той самий "цифровий профіль"). Під дією статті 336 створення такого профілю без згоди корупціонера чи боржника стане порушенням Цивільного кодексу. Для захисту приватності цілком достатньо контролювати те, що людина створює сама, а не те, що генерує про неї держава у вигляді відкритих даних", - сказано в публікації.

Ера SLAPP-позовів

Також юристи звертають увагу на статтю 337 – "Право на інформаційний спокій". У YouControl заявляють, що це відкриває "ящик Пандори" для так званих SLAPP-позовів (стратегічних позовів проти участі громадськості). Відповідно ризикові контрагенти зможуть вимагати від журналістів-розслідувачів та реєстрів припинити публікацію розслідувань чи видачу інформації про борги, обґрунтовуючи це тим, що суспільна увага порушує їхній "інформаційний спокій".

"Прийняття проєкту №15150 у нинішній редакції без урахування специфіки відкритих даних скасує презумпцію відкритості державних реєстрів. Це відкине Україну на 10 років назад у сфері прозорості та протидії корупції", - резюмують у YouControl.

  • Нагадаємо, що 28 квітня депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу.

+29
А чого ви дивуєтесь?
Як раз для цього вони кодекс і переробляють!
02.05.2026 23:26
+22
02.05.2026 23:27
+13
добився мудрий український наріт:

створив таки замість Української Держави маленьку рашку...

.
02.05.2026 23:27
САМЕ ТАК ! І САМЕ ДЛЯ ЦЬОГО !!!
Стефанчука треба посадити . Він працює в інтересах раши і явно завербован ФСБ давно.
а його закони просто дивують
1. закон про смарагдові світлофори . ЦЕ ДАЖНЕ НЕ СМІШНО . ЦЕ ПОЗОР ДЛЯ УКРАЇНИ

2. Спроба провести закон про дозвіл дівчатам виходити заміж з 14 років. МИ ЩО ДИКИЙ ВОСТОК? Де , блін, СПІЛЬНІ ЗАКОНИ з ЄС ? Чи Стефанчук тащить Україну у таежний союз ?

3. Цивільний кодекс - це СПРОБА ПОГРАБУВАТИ УКРАЇНЦІВ? Чому у Австрії століттями якась договірна бумажка зберігає спадщину австрійців? Чому у Німеччині до нерухомості привʼязана стоімость клаптика землі , на який стоїть будівля і цей клаптик буде ваш навіть після знесення будівлі яо ?! ЧОМУ НАШИХ УКРАЇНЦІВ КОЖЕН РАЗ ЯКАСЬ БАРИГА ХОЧЕ ОБІКРАСТИ своїми законами у ВР ?
ДЕ, блін , СБУ на того Стефанчука ?
03.05.2026 02:03 Відповісти
верховний хряк отримав команду від зєрмака протягти той ..кодекс.. щоб приховати своє бабло яке вони накрали --- свиня взяла під козирок і відпрацювує своє крісло
...з маленьким ..уйносиком.

всьо то же, только своьо, малоросійськоє.
но малоросійськоє - врємєнно, до приходу большого буйла...

.
Все для своїх.Наріту досить потужного відосика або якоїсь обіцянки раз в недільку.
Яке ЄС, яке НАТО?
Президент- слуга уродів
Діпутати це тумбочки з приводом рук від конвертів Зеленьського через Арахамію їм яка різниця що голосувати?
ВСІ АДЕКВАТНІ МАЮТЬ ВТЕКТИ - тут лишаться лише евреї і індуси
Всі адекватні мають озброїтися і жити в умовах окупації, до формування української влади, котра буде здатна забезпечити, принаймні, соціальну справедливість.
От тільки звідкіля в умовах окупації візьметься українська влада? Хто її допустить? Мудрий нарід знову приведе московського крота типу притули.
рабів до раю не пускають, а
свинопасам зброю НЕ дають !

утром Гетьман,
ввечері шаблі та мушкети !

чи ви хочете роздати зброю свинопасам-ухилянтам ?

вже проходили Руїну 1917-1920 рр.
потім наївся наріт ухилянтів своїми дітьми під час Голодомору 1932-1933 рр.
всього нічого: між ухилянством та Голодомором минуло якихось 12 років....

.
Покарають антикорупціонерів та журналістів. А ви думали, що зеленського, міндічя та єрмака?😂😂😂
зеленський це серйознай мафіозі ...під кришою фсб , це історична ганьба для всіх євреїв світу , але цім покидькам слугам , треба кисень перекривати , ті хто залишиться в Україні надалі , просто не потягнуть зеленської кабали ...
Моисей 40 рокыв водив пустелями жидів, Зеленський нас ще тіко 7 але...
Кінець світу насувся з 2019 року. Тільки тоді його 73 % не побачили...
Пора вже ліхтарі підписувати для зелених під@расів.
В першу чергу об'єктивним розслідуванням правоохороних (в т.ч. антикорупційним) органам та цивілізованому фінмоніторингу заважає чинна влада...
так чинна влада в особі зєрмака і поставила начальником фінмоніторингу пилипа проніна який будучи нач.ова полтавщини ******* на укріпленнях 250 мільйонів . щось залишив собі а щось віддав алібабі в ..общак.. а коли тій тварині проніну з офісу дали команду рити під порошенка то та істота вийшла на самого себе і на три місяці улиндив в командіровку по теплих курортах планети --- саме паскудне в тому корупційному серіалі це недоторканість небритого мурла поки він на посаді тому від набу ..витікає.. порціями інфа щоб 73% придурків побачили нарешті яких тварюк вони привели до державного корита . у квартальной нечисті там змагання де більше ********* бабла чи в енергоатомі чи у ..фаєр пойнт.. чи в кооперативі ..династія ..
Шобло просроченого і воно саме лише тим і займається щоб смародерити убити в потім закони підписувати під себе
Плакать про то,что коррумпированные чинушки будут иметь меньше прав шерстить низшие касты может только болван
???
Конюхи і фотографи наголосували як завжди.
Мафіозна влада зелено-синьої плісняви продовжує зміцнювати свої позиції на законодавчому рівні. Рухаємось у дупу, а пан кАЧКА каже, що рухаємось у Європу.
Молдова реально буде в ЄС. Там справді є прогрес і є бажання боротись з..
Наступні покоління будуть скандувати гасло " Молдова то Європа, Україна - Бангладеш"
Вибачте за сумний гумор зранку
Так Корупцію у владі побороти дуже важко, майже неможливо....
Все в репертуарі квагрталу: ➡️ видалення незручної інформації про корупціонерів, знищити механізми фінмоніторингу та дозволять компаніям приховувати "російський слід".
