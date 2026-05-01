Україна запускає новий проєкт для посилення антикорупційних реформ, - Буданов

Україна розпочинає новий масштабний проєкт з підтримки антикорупційних реформ.

Він повідомив, що на зустрічі з делегацією Організації економічного співробітництва та розвитку обговорювали старт нового масштабного проєкту на підтримку антикорупційних реформ в Україні.

"За сприяння Швейцарії найближчим часом розпочнеться узгодження українського законодавства зі стандартами ОЕСР. Дякую партнерам за довіру! Україна не лише тримається – вона змінюється", - додав Буданов.

