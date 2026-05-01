Украина запускает новый проект для усиления антикоррупционных реформ, — Буданов

Украина запускает новый масштабный проект по поддержке антикоррупционных реформ.

Об этом сообщил глава ОП Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Он сообщил, что на встрече с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития обсуждался запуск нового масштабного проекта в поддержку антикоррупционных реформ в Украине.

"При содействии Швейцарии в ближайшее время начнется согласование украинского законодательства со стандартами ОЭСР. Благодарю партнеров за доверие! Украина не просто держится – она меняется", – добавил Буданов.

