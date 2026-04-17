Ручное управление в системе власти — "благодатная" почва для роста коррупции, — Буданов

буданов

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов считает, что только полный демонтаж системы "ручного управления" и переход к непоколебимому верховенству права позволят Украине реально побороть коррупцию.

Об этом он заявил по итогам встречи "Евроинтеграция: реформы в сфере правосудия", передает Цензор.НЕТ.

Буданов о борьбе с коррупцией

Во время встречи гости Украины, общественные организации и дипломаты стран-партнеров пытались найти ответ на вопрос: как добиться торжества справедливости, верховенства закона и эффективно противодействовать коррупции.

  • Буданов подчеркнул, что "коррупция начинается там, где начинается ручное управление".

"Ручное управление в системе власти – это "благодатная" почва для роста коррупции. Ведь там, где вместо "телефонного права" и ручного управления доминируют прозрачные, понятные и, главное, единые для всех правила, коррупции становится очень сложно выживать", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 26 тысяч долларов за "решение" дела: осудили экс-главу суда Сумской области Коваленко

Украина готова к инициативам по преодолению коррупции

Руководитель ОП призвал всех активных граждан к сотрудничеству с Офисом президента, в том числе в вопросе борьбы с коррупцией.

"Мы открыты для здоровых инициатив и конструктивных предложений, ведь только в единстве сможем достичь результата", - добавил он.

Читайте также: Буданов не отрицал, что может баллотироваться в президенты

Топ комментарии
+9
Так це явка з повинною?
17.04.2026 18:52 Ответить
+8
Так ОП і насаджує корупцію - розставляючи на посадах своїх людей
17.04.2026 18:52 Ответить
+7
А гончарук - резніков і Гогішвіллі з банановим та данилов, хіба не попереджали буданова про злочини з 2019 року????
Щось буданов, на кривій козі поїхав з офісу єрмака…!!??
17.04.2026 18:52 Ответить
Міндічі, цукермани, д*єрмаки і т.д. і т.п. .....
17.04.2026 18:57 Ответить
Видно, що з 2019 року, буданов «палітікай нє інтєрєсавался»???
Хто такий, отой буданов від Гогішвіллі ???
https://defence-line.info/?p=13667
17.04.2026 19:35 Ответить
вова "актівно" піарить свою бажану майбутню заміну, яка найбільш вірогідно не кине свого "папєрєдніка" за грати.
17.04.2026 19:40 Ответить
Так це явка з повинною?
показать весь комментарий
17.04.2026 18:52 Ответить
Ні. Це пояснення, чому сам Буданов пішов у владу та ще й на місце ручного керувальника.
17.04.2026 19:06 Ответить
Саме так.
17.04.2026 19:36 Ответить
Так ОП і насаджує корупцію - розставляючи на посадах своїх людей
показать весь комментарий
17.04.2026 18:52 Ответить
А гончарук - резніков і Гогішвіллі з банановим та данилов, хіба не попереджали буданова про злочини з 2019 року????
Щось буданов, на кривій козі поїхав з офісу єрмака…!!??
17.04.2026 18:52 Ответить
Ну так і опи зараз більше влади чим у вр, що називається приплили.
17.04.2026 18:53 Ответить
Прямо, плюнув на спину зеленському...
17.04.2026 18:55 Ответить
5 - 6 менеджерів дають раду всій Україні - Зеля
17.04.2026 18:56 Ответить
І знов на арені шпрехшталмейстер в плавках zеленого балагану!
17.04.2026 18:57 Ответить
Добре що Оруел не дожив.
17.04.2026 18:58 Ответить
Ручне управління в системі влади - "благодатний" ґрунт для зростання корупції, - Буданов

З часів Лазоренко при Кучмі - ручне управління в системі влади. Потім естафету приняв Ющенко, Янукович довів до досконалості, а естафету прийняв Порошенко, тепер Зеленський. Все як у Путіна, Лукашеско - мати все і всіх...
17.04.2026 18:58 Ответить
За Ющенка детальніше, буудь-ласка. Хто там у ручному рпжимі чим керував? Юля економікою, чи Ющенко - бджолами?
17.04.2026 19:35 Ответить
то їсть менеджери вже все? тепер буде закон?
17.04.2026 18:59 Ответить
🤣
17.04.2026 19:58 Ответить
Прізвище на -ов - завжди ворог ❗️
17.04.2026 19:00 Ответить
потовстів він біля зелі
17.04.2026 19:00 Ответить
В що, хтось мав сумніви???!!!
17.04.2026 19:03 Ответить
Як би шось ляпнути, особливо сподобалось про верховенство права.
17.04.2026 19:04 Ответить
Здається він вже готує себе в президенти. Коли Леонід Ілліч Зе помре від старості.
17.04.2026 19:08 Ответить
Ну так, ротихенькв управління на себе перебирає.
17.04.2026 19:36 Ответить
Ручне управління в системі влади в результаті котрого я став і хенералом і шефом ОПИ - "благодатний" ґрунт для зростання корупції, - Буданов
17.04.2026 19:08 Ответить
Кожна подія має імена і прізвища.
А Буд. ніяке не назвав,лише натяки на свого шефа.
17.04.2026 19:08 Ответить
Я можу лише акцентувати, що ви чоловiк молодий: ДЯТЕЛ!
А на хвилинку тебе читають люди, якi не одну сраку пiдтерли.
17.04.2026 19:10 Ответить
І в цей же час: "Уряд Зеленського вирішив прибрати з Антикорупційної стратегії норму про конкурс на посаду генпрокурора." Інформує Центр Протидії Корупції.
17.04.2026 19:12 Ответить
взагалi для Будi треба було менше вiдлизувати. Нажаль втратив можливiсть.
17.04.2026 19:13 Ответить
Читаю новини та радію за мудрий та простий народ, який у 2019 обрав зелених гнид. Жерте..

Шкода, що і мені доведеться разом ..



17.04.2026 19:16 Ответить
17.04.2026 19:31 Ответить
Буданга прокинься! З початку війни корупція в Україні перевершила навіть країни Африки по тотальності
17.04.2026 19:27 Ответить
Мабуть, тут трохи інші смисли і натяки. Поки Єрмак і його люди продовжують управляти
"системою влади", - Буданов весільний генерал з прицілом на Верховного.
17.04.2026 19:29 Ответить
У цієї особи як і у його господаря немає ні встиду ні совісті !!!
17.04.2026 19:36 Ответить
Хтось мітить в президенти?
17.04.2026 19:49 Ответить
Це його перевиборча агітація вже?
17.04.2026 20:03 Ответить
 
 