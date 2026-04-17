Ручное управление в системе власти — "благодатная" почва для роста коррупции, — Буданов
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов считает, что только полный демонтаж системы "ручного управления" и переход к непоколебимому верховенству права позволят Украине реально побороть коррупцию.
Об этом он заявил по итогам встречи "Евроинтеграция: реформы в сфере правосудия", передает Цензор.НЕТ.
Буданов о борьбе с коррупцией
Во время встречи гости Украины, общественные организации и дипломаты стран-партнеров пытались найти ответ на вопрос: как добиться торжества справедливости, верховенства закона и эффективно противодействовать коррупции.
- Буданов подчеркнул, что "коррупция начинается там, где начинается ручное управление".
"Ручное управление в системе власти – это "благодатная" почва для роста коррупции. Ведь там, где вместо "телефонного права" и ручного управления доминируют прозрачные, понятные и, главное, единые для всех правила, коррупции становится очень сложно выживать", – сказал он.
Украина готова к инициативам по преодолению коррупции
Руководитель ОП призвал всех активных граждан к сотрудничеству с Офисом президента, в том числе в вопросе борьбы с коррупцией.
"Мы открыты для здоровых инициатив и конструктивных предложений, ведь только в единстве сможем достичь результата", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хто такий, отой буданов від Гогішвіллі ???
https://defence-line.info/?p=13667
Щось буданов, на кривій козі поїхав з офісу єрмака…!!??
З часів Лазоренко при Кучмі - ручне управління в системі влади. Потім естафету приняв Ющенко, Янукович довів до досконалості, а естафету прийняв Порошенко, тепер Зеленський. Все як у Путіна, Лукашеско - мати все і всіх...
А Буд. ніяке не назвав,лише натяки на свого шефа.
А на хвилинку тебе читають люди, якi не одну сраку пiдтерли.
Шкода, що і мені доведеться разом ..
"системою влади", - Буданов весільний генерал з прицілом на Верховного.