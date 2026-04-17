Ручное управление в системе власти — "благодатная" почва для роста коррупции, — Буданов

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов считает, что только полный демонтаж системы "ручного управления" и переход к непоколебимому верховенству права позволят Украине реально побороть коррупцию.

Об этом он заявил по итогам встречи "Евроинтеграция: реформы в сфере правосудия", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Буданов о борьбе с коррупцией

Во время встречи гости Украины, общественные организации и дипломаты стран-партнеров пытались найти ответ на вопрос: как добиться торжества справедливости, верховенства закона и эффективно противодействовать коррупции.

Буданов подчеркнул, что "коррупция начинается там, где начинается ручное управление".

"Ручное управление в системе власти – это "благодатная" почва для роста коррупции. Ведь там, где вместо "телефонного права" и ручного управления доминируют прозрачные, понятные и, главное, единые для всех правила, коррупции становится очень сложно выживать", – сказал он.

Украина готова к инициативам по преодолению коррупции

Руководитель ОП призвал всех активных граждан к сотрудничеству с Офисом президента, в том числе в вопросе борьбы с коррупцией.

"Мы открыты для здоровых инициатив и конструктивных предложений, ведь только в единстве сможем достичь результата", - добавил он.

