26 тысяч долларов за "решение" дела: осудили экс-главу суда Сумщины Коваленко

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор бывшему председателю Хозяйственного суда Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Что известно о судье?

В САП не назвали фамилию судьи, однако известно, что в 2019 году Высший совет правосудия отстранил судью Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ему инкриминировали получение неправомерной выгоды, а также покушение на совершение преступления в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины.

Решение суда и наказание

По результатам рассмотрения дела обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также он лишен права занимать должности судьи сроком на 3 года.

Кроме того, суд принял решение о конфискации всего имущества, принадлежащего осужденному.

"Его признали виновным по ч. 4 ст. 368 УК Украины — в вымогательстве 26 600 долларов США", — отметили в САП.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения. Апелляционная жалоба подается через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату ВАКС.

