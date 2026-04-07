26 тысяч долларов за "решение" дела: осудили экс-главу суда Сумщины Коваленко
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор бывшему председателю Хозяйственного суда Сумской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Что известно о судье?
В САП не назвали фамилию судьи, однако известно, что в 2019 году Высший совет правосудия отстранил судью Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Ему инкриминировали получение неправомерной выгоды, а также покушение на совершение преступления в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины.
Решение суда и наказание
По результатам рассмотрения дела обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также он лишен права занимать должности судьи сроком на 3 года.
Кроме того, суд принял решение о конфискации всего имущества, принадлежащего осужденному.
"Его признали виновным по ч. 4 ст. 368 УК Украины — в вымогательстве 26 600 долларов США", — отметили в САП.
Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения. Апелляционная жалоба подается через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату ВАКС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
