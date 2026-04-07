РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13185 посетителей онлайн
Новости Коррупция в Украине
474 1

26 тысяч долларов за "решение" дела: осудили экс-главу суда Сумщины Коваленко

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор бывшему председателю Хозяйственного суда Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Что известно о судье?

В САП не назвали фамилию судьи, однако известно, что в 2019 году Высший совет правосудия отстранил судью Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ему инкриминировали получение неправомерной выгоды, а также покушение на совершение преступления в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: ГБР разоблачило предпринимателя, финансировавшего незаконную добычу янтаря в Ровенской области

Решение суда и наказание

По результатам рассмотрения дела обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также он лишен права занимать должности судьи сроком на 3 года.

Кроме того, суд принял решение о конфискации всего имущества, принадлежащего осужденному.

"Его признали виновным по ч. 4 ст. 368 УК Украины — в вымогательстве 26 600 долларов США", — отметили в САП.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения. Апелляционная жалоба подается через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату ВАКС.

Читайте также: 41 нардеп сейчас находится в статусе подозреваемого или обвиняемого, — Клименко

Автор: 

судья (2627) Сумская область (4061) САП (2388) Антикоррупционный суд (1374)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це мафія!!
Бубочка незнав нечув некрав
показать весь комментарий
07.04.2026 20:13 Ответить
 
 