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Новини Корупція в Україні
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$26 тисяч за "вирішення" справи: засудили ексголову суду Сумщини Коваленка

Вирок судді Коваленку

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому голові Господарського суду Сумської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Що відомо про суддю?

У САП не назвали прізвище судді, проте відомо, що у 2019 році Вища рада правосуддя відсторонила суддю Господарського суду Сумської області Олександра Коваленка у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Йому інкримінували отримання неправомірної вигоди, а також замах на вчинення злочину відповідно до норм Кримінального кодексу України.

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Рішення суду та покарання

За результатами розгляду справи обвинуваченому призначено покарання у вигляді 8 років і 6 місяців позбавлення волі. Також його позбавлено права обіймати посади судді строком на 3 роки.

Крім того, суд ухвалив рішення про конфіскацію всього майна, що належить засудженому.

"Його визнано винним за ч. 4 ст. 368 КК України — у вимаганні 26 600 доларів США", — зазначили у САП.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення. Апеляційну скаргу подають через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати ВАКС.

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Автор: 

суддя (1621) Сумська область (4891) САП (2628) ВАКС Антикорупційний суд (2238)
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