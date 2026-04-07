$26 тисяч за "вирішення" справи: засудили ексголову суду Сумщини Коваленка
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому голові Господарського суду Сумської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Що відомо про суддю?
У САП не назвали прізвище судді, проте відомо, що у 2019 році Вища рада правосуддя відсторонила суддю Господарського суду Сумської області Олександра Коваленка у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
Йому інкримінували отримання неправомірної вигоди, а також замах на вчинення злочину відповідно до норм Кримінального кодексу України.
Рішення суду та покарання
За результатами розгляду справи обвинуваченому призначено покарання у вигляді 8 років і 6 місяців позбавлення волі. Також його позбавлено права обіймати посади судді строком на 3 роки.
Крім того, суд ухвалив рішення про конфіскацію всього майна, що належить засудженому.
"Його визнано винним за ч. 4 ст. 368 КК України — у вимаганні 26 600 доларів США", — зазначили у САП.
Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення. Апеляційну скаргу подають через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати ВАКС.
- Раніше ми повідомляли, що перед судом постане столична суддя, яку НАБУ та САП обвинувачують у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.
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