$26 тисяч за "вирішення" справи: засудили ексголову суду Сумщини Коваленка

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому голові Господарського суду Сумської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Що відомо про суддю?

У САП не назвали прізвище судді, проте відомо, що у 2019 році Вища рада правосуддя відсторонила суддю Господарського суду Сумської області Олександра Коваленка у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Йому інкримінували отримання неправомірної вигоди, а також замах на вчинення злочину відповідно до норм Кримінального кодексу України.

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Рішення суду та покарання

За результатами розгляду справи обвинуваченому призначено покарання у вигляді 8 років і 6 місяців позбавлення волі. Також його позбавлено права обіймати посади судді строком на 3 роки.

Крім того, суд ухвалив рішення про конфіскацію всього майна, що належить засудженому.

"Його визнано винним за ч. 4 ст. 368 КК України — у вимаганні 26 600 доларів США", — зазначили у САП.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення. Апеляційну скаргу подають через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати ВАКС.

Раніше ми повідомляли, що перед судом постане столична суддя, яку НАБУ та САП обвинувачують у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

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